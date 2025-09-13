Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»

опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура английской Премьер-лиги.

«Брентфорд»: Келлехер, Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Пиннок, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Хендерсон, Йенсен, Игор, Шаде.

«Челси»: Санчес, Фофана, Чалоба, Адарабиойо, Нато, Кайседо, Фернандес, Нету, Буонанотте, Байноу-Гиттенс, Жоау Педро.

Матч между этими командами состоится сегодня, 13-го сентября в 22:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 3-х туров в английской Премьер-лиге «Брентфорд» занимает 17-е место в таблице с 3 очками в активе. «Челси» — на 5-й строчке (7).