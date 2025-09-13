22:00 Брентфорд — ЧелсиОнлайн
    Жоао Педро«Брентфорд» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
  • 21:25
    • «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 21:10
    • Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»
  • 20:59
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
    Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»

    «Челси» — «Брентфорд»: составы, коэффициенты, прогноз

    «Брентфорд» и «Челси» опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура английской Премьер-лиги.

    Жоау Педро — нападающий «Челси»
    Жоау Педро — нападающий «Челси»

    «Брентфорд»: Келлехер, Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Пиннок, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Хендерсон, Йенсен, Игор, Шаде.

    «Челси»: Санчес, Фофана, Чалоба, Адарабиойо, Нато, Кайседо, Фернандес, Нету, Буонанотте, Байноу-Гиттенс, Жоау Педро.

  • Смотреть онлайн матча «Брентфорд» — «Челси» 13.09.2025. Прямая трансляция в 22:00
    • Матч между этими командами состоится сегодня, 13-го сентября в 22:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 3-х туров в английской Премьер-лиге «Брентфорд» занимает 17-е место в таблице с 3 очками в активе. «Челси» — на 5-й строчке (7).

