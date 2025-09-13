У «Брентфорда» после трех туров 3 очка. «Пчелы» проиграли «Ноттингем Форест» и «Сандерленду». Победить удалось «Астон Виллу».
«Челси» ни разу не проиграл с момента старта сезона в АПЛ. У «аристократов» была ничья с «Кристал Пэлас», а также победы над «Вест Хэмом» и «Фулхэмом».
Примечательно, что у «Челси» одна победа в пяти матчах против «Брентфорда». Последняя встреча закончилась нулевой ничьей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 4.25 на «Брентфорд», 3.75 на ничью, 1.88 на «Челси».
- Прогноз экспертов LiveSport с коэффициентом 2.35 можно прочитать здесь.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Челси» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.