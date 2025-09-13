В матче 4-го тура английской Премьер-лигиприметна «Брентфорд Комьюнити». Начало в 22:00 по мск.

У «Брентфорда» после трех туров 3 очка. «Пчелы» проиграли «Ноттингем Форест» и «Сандерленду». Победить удалось «Астон Виллу».

«Челси» ни разу не проиграл с момента старта сезона в АПЛ. У «аристократов» была ничья с «Кристал Пэлас», а также победы над «Вест Хэмом» и «Фулхэмом».

Примечательно, что у «Челси» одна победа в пяти матчах против «Брентфорда». Последняя встреча закончилась нулевой ничьей.

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 4.25 на «Брентфорд», 3.75 на ничью, 1.88 на «Челси».

Прогноз экспертов LiveSport с коэффициентом 2.35 можно прочитать здесь.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Челси» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.