Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»

Вингервысказался о борьбе за «Золотой мяч» в текущем сезоне.

«Я не мечтаю выиграть один "Золотой мяч", я мечтаю выиграть несколько. Так я говорю своим друзьям. Это может случиться, и если я не добьюсь этого, значит, я всё сделал неправильно. А если это произойдёт, я буду очень счастлив, но первоочерёдными являются победы с командой», — приводит слова Ямаля RMC Sport.

Ямаль играет за «Барселону» с апреля 2023 года, тогда футболист вышел на семь минут в матче Ла Лиги в возрасте 15 лет. В сезоне-2023/2024 провел уже 50 матчей, забил семь голов и отдал девять результативных передач, после чего выиграл чемпионат Европы со сборной Испании.

В минувшем сезоне на счету Ямаля 55 встреч во всех турнирах забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.