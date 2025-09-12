Радимов: «Краснодару» нужно нанять специального человека, чтобы он как‑то успокаивал Кордобу

Бывший футболист сборной Россиивысказался о форварде, который был удален в последнем матче с(1:1).

Вчера, 11 сентября, КДК РФС дисквалифицировал колумбийца на два матча (один — условно), испытательный срок — три месяца.

«В моем понимании проблема была не в красной карточке, которой может и не должно было быть. Проблема в поведении Кордобы после эпизода. Вызывающее агрессивное поведение — и это же не первый случай. Если человек не понимает с первого раза, то что с ним делать? Я считаю, решение по Кордобе могло быть и жестче.

Мне кажется, "Краснодару" нужно нанять специального человека, чтобы он как‑то успокаивал Кордобу. Вот мы сейчас осуждаем Смолова, и в том числе за то, что на его поведение смотрят дети. На футболе тоже женщины и дети на трибунах. Так давайте вести себя соответственно», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Таким образом, Кордоба будет вынужден пропустить матч «Краснодара» против «Акрона».