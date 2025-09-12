ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Радимов: «Краснодару» нужно нанять специального человека, чтобы он как‑то успокаивал Кордобу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар ЦСКА
    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе, который был удален в последнем матче с ЦСКА (1:1).

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов

    Вчера, 11 сентября, КДК РФС дисквалифицировал колумбийца на два матча (один — условно), испытательный срок — три месяца.

  • Накаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • Потенциальная потеря Джона больно ударит по амбициям «быков»
  • 06/09/2025

    • «В моем понимании проблема была не в красной карточке, которой может и не должно было быть. Проблема в поведении Кордобы после эпизода. Вызывающее агрессивное поведение — и это же не первый случай. Если человек не понимает с первого раза, то что с ним делать? Я считаю, решение по Кордобе могло быть и жестче.

    Мне кажется, "Краснодару" нужно нанять специального человека, чтобы он как‑то успокаивал Кордобу. Вот мы сейчас осуждаем Смолова, и в том числе за то, что на его поведение смотрят дети. На футболе тоже женщины и дети на трибунах. Так давайте вести себя соответственно», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Таким образом, Кордоба будет вынужден пропустить матч «Краснодара» против «Акрона».

