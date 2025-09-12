Доннарумма: АПЛ — лучшая лига мира, «Манчестер Сити» меня всегда восхищал

Новичокподелился ожиданиями от предстоящей игры за английский клуб.

«Работа с Гвардиолой? Я думаю, его история говорит сама за себя. Тот факт, что он захотел видеть меня здесь, — это повод для гордости. Это неописуемое чувство. Для футболиста быть под его руководством — это лучшее, что может быть. Я с нетерпением жду возможности следовать за ним и выходить на поле вместе с ним. Я уверен, он очень поможет мне, и вместе мы добьёмся больших успехов, в этом сезоне и в последующие годы.

Это новая глава в моей жизни и карьере. Играть в Премьер-лиге за "Манчестер Сити" для меня огромное чувство, и я готов к этому вызову. Я всегда мечтал играть в АПЛ, ведь это лучшая лига в мире.

Конкуренция? Я доволен, потому что конкуренция полезна для всех. Рад и с нетерпением жду встречи с ним и со всеми остальными партнёрами по команде. Нам нужно сформировать сильную, сплочённую команду, команду, где люди заботятся друг о друге. Я считаю, что это самое важное для достижения успеха. Уверен, что все вместе — с ним и с остальными — мы проведём отличный сезон.

Этот клуб всегда меня восхищал. Всё вокруг меня впечатляет: тренировочный центр, стадион — всё просто фантастично. Нельзя понять, какие ценности действительно важны для клуба, пока не увидишь это своими глазами. Здания и персонал здесь великолепны, поэтому я горд быть здесь и рад своему выбору. Надеюсь, смогу войти в историю клуба и выиграть как можно больше трофеев — это моя цель», — цитирует Доннарумму пресс-служба «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что 26-летний вратарь перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ».

По информации СМИ, сумма трансфера составила от 35 млн до 39 млн евро.

В прошлом сезоне Доннарумма провёл 47 матчей за парижан, из них 17 — без пропущенных голов.