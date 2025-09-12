ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Доннарумма: АПЛ — лучшая лига мира, «Манчестер Сити» меня всегда восхищал

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Новичок «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от предстоящей игры за английский клуб.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    «Работа с Гвардиолой? Я думаю, его история говорит сама за себя. Тот факт, что он захотел видеть меня здесь, — это повод для гордости. Это неописуемое чувство. Для футболиста быть под его руководством — это лучшее, что может быть. Я с нетерпением жду возможности следовать за ним и выходить на поле вместе с ним. Я уверен, он очень поможет мне, и вместе мы добьёмся больших успехов, в этом сезоне и в последующие годы.

    Это новая глава в моей жизни и карьере. Играть в Премьер-лиге за "Манчестер Сити" для меня огромное чувство, и я готов к этому вызову. Я всегда мечтал играть в АПЛ, ведь это лучшая лига в мире.

    Конкуренция? Я доволен, потому что конкуренция полезна для всех. Рад и с нетерпением жду встречи с ним и со всеми остальными партнёрами по команде. Нам нужно сформировать сильную, сплочённую команду, команду, где люди заботятся друг о друге. Я считаю, что это самое важное для достижения успеха. Уверен, что все вместе — с ним и с остальными — мы проведём отличный сезон.

    Этот клуб всегда меня восхищал. Всё вокруг меня впечатляет: тренировочный центр, стадион — всё просто фантастично. Нельзя понять, какие ценности действительно важны для клуба, пока не увидишь это своими глазами. Здания и персонал здесь великолепны, поэтому я горд быть здесь и рад своему выбору. Надеюсь, смогу войти в историю клуба и выиграть как можно больше трофеев — это моя цель», — цитирует Доннарумму пресс-служба «Манчестер Сити».

  08/09/2025

    • Ранее стало известно, что 26-летний вратарь перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ».

    По информации СМИ, сумма трансфера составила от 35 млн до 39 млн евро.

    В прошлом сезоне Доннарумма провёл 47 матчей за парижан, из них 17 — без пропущенных голов.

