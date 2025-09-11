ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Стала известна возможная дата дебюта Исака за «Ливерпуль»

    Александер Исак может впервые выйти на поле за «Ливерпуль» уже 14 сентября. Нападающий провёл первую тренировку с новым клубом, сообщает The Athletic.

    Александер Исак
    Александер Исак

    По сведениям источника, 25-летний швед готов сыграть в матче четвёртого тура АПЛ против «Бернли».

    Исак присоединился к красным в последний день трансферного окна за рекордные для Англии 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро) и подписал шестилетнее соглашение.

    Ранее швед выступал за «Ньюкасл» с 2022 года. За это время в 109 матчах он забил 62 гола и сделал 11 ассистов, а также стал победителем Кубка английской лиги сезона-2024/25.

    Ранее Исак защищал цвета «Реал Сосьедад», «Виллема», «Боруссии» и АИКа.

