Стала известна возможная дата дебюта Исака за «Ливерпуль»

может впервые выйти на поле зауже 14 сентября. Нападающий провёл первую тренировку с новым клубом, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, 25-летний швед готов сыграть в матче четвёртого тура АПЛ против «Бернли».

Исак присоединился к красным в последний день трансферного окна за рекордные для Англии 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро) и подписал шестилетнее соглашение.

Ранее швед выступал за «Ньюкасл» с 2022 года. За это время в 109 матчах он забил 62 гола и сделал 11 ассистов, а также стал победителем Кубка английской лиги сезона-2024/25.

Ранее Исак защищал цвета «Реал Сосьедад», «Виллема», «Боруссии» и АИКа.