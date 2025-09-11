Гуарирапа может отправиться в ОАЭ

Сауль Гуарирапа Фото: globallookpress.com
Стороны ведут активные переговоры о годичной аренде 22-летнего венесуэльца. Гуарирапа — воспитанник «Каракаса», зимой 2024 года перешедший в «Сочи» на правах аренды, а летом того же года выкупленный у столичного клуба.
Минувшим летом форвард также играл в ЦСКА по аренде, после чего вернулся в черноморский клуб.
За «Сочи» и ЦСКА Гуарирапа провёл 56 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт с «Сочи» рассчитан до лета 2028 года.