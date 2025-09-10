Если Колумбия уже знает, что попадет на ЧМ, то для Венесуэлы еще ничего не ясно. Команда имеет 18 очков и находится в зоне дополнительных матчей. При этом в спину ей дышит Боливия. Это значит, что хозяевам сегодня совсем нежелательно терять очки.
Венесуэле будет нелегко. Последний раз команда побеждала Колумбию в далеком 2015 году. С тех пор колумбийцы не уступают, а в последних трех играх отмечали победу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 2.68 на победу Венесуэлы, 3.15 на ничью, 2.85 на победу Колумбии.
Прогноз экспертов LiveSport с коэффициентом 1.91
- Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 2:2.
Трансляция матча
