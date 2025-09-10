10 сентября сборныевстретятся в очном поединке на квалификации чемпионата мира. Матч пройдет в городе Матурин на стадионе «Монументаль де Матурин». Начало в 02:30 мск.

Если Колумбия уже знает, что попадет на ЧМ, то для Венесуэлы еще ничего не ясно. Команда имеет 18 очков и находится в зоне дополнительных матчей. При этом в спину ей дышит Боливия. Это значит, что хозяевам сегодня совсем нежелательно терять очки.

Венесуэле будет нелегко. Последний раз команда побеждала Колумбию в далеком 2015 году. С тех пор колумбийцы не уступают, а в последних трех играх отмечали победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 2.68 на победу Венесуэлы, 3.15 на ничью, 2.85 на победу Колумбии.

Прогноз экспертов LiveSport с коэффициентом 1.91

Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Венесуэла — Колумбия смотрите на LiveCup.Run.

