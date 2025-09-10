Венесуэла — Колумбия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.91

9 сентября в 18-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Венесуэла и Колумбия. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Колумбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Венесуэла

Турнирное положение: сборная Венесуэла после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает седьмое место.

В активе команды 18 очков при четырех победах, шести матчах вничью и семи поражениях. Венесуэла забила 15 мячей и пропустила 22 в свои ворота.

Последние матчи: Венесуэла проиграла последний матч сборной Аргентине со счетом 0:3.

Ранее в квалификации сборная проиграла Уругваю со счетом 0:2 и была сильнее Боливии (2:0).

В последних пяти матчах команда одержала две победы и трижды потерпела поражение.

Не сыграют: все в строю.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Венесуэле необходимо выиграть матч против Колумбии, чтобы гарантировать участие на мундиале 2026 года. Получиться ли у хозяев?

Колумбия

Турнирное положение: сборная Колумбия после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает пятое место.

В активе команды 25 очков при шести победах, семи матчах вничью и четырех поражениях. Колумбия забила 22 мяча и пропустила 15 в свои ворота.

Последние матчи: Колумбия выиграла последний матч против сборной Боливии со счетом 3:0.

Ранее в квалификации сборная поделила очки с Аргентиной (1:1) и не смогла выявить победителя во встрече с Перу (0:0).

В последних пяти матчах команда одержала всего одну победу, сыграла три раза вничью и потерпела одно поражение.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Колумбии ничего не угрожает. Команда уже гарантировала участие на чемпионате мира.

В связи с этим, гости могут выставить не самый сильный состав на матч. Получиться у хозяев воспользоваться подарком судьбы?

Статистика для ставок

Венесуэла проиграла последний матч

Колумбия выиграла последний матч

Колумбия забивает в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.20, а победа Колумбии — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.22 и 1.64.

Прогноз: Ожидаем равный матч с голами от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют за 1.91.

Прогноз: Можно сыграть на победе хозяев. Как минимум, мотивация попасть на мундиаль поможет Венесуэле.

Ставка: Победа Венесуэлы в матче за 2.65.