Венесуэла — Колумбия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.91

Венесуэла
Турнирное положение: сборная Венесуэла после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает седьмое место.
В активе команды 18 очков при четырех победах, шести матчах вничью и семи поражениях. Венесуэла забила 15 мячей и пропустила 22 в свои ворота.
Последние матчи: Венесуэла проиграла последний матч сборной Аргентине со счетом 0:3.
Ранее в квалификации сборная проиграла Уругваю со счетом 0:2 и была сильнее Боливии (2:0).
В последних пяти матчах команда одержала две победы и трижды потерпела поражение.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Венесуэле необходимо выиграть матч против Колумбии, чтобы гарантировать участие на мундиале 2026 года. Получиться ли у хозяев?
Колумбия
Турнирное положение: сборная Колумбия после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает пятое место.
В активе команды 25 очков при шести победах, семи матчах вничью и четырех поражениях. Колумбия забила 22 мяча и пропустила 15 в свои ворота.
Последние матчи: Колумбия выиграла последний матч против сборной Боливии со счетом 3:0.
Ранее в квалификации сборная поделила очки с Аргентиной (1:1) и не смогла выявить победителя во встрече с Перу (0:0).
В последних пяти матчах команда одержала всего одну победу, сыграла три раза вничью и потерпела одно поражение.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Колумбии ничего не угрожает. Команда уже гарантировала участие на чемпионате мира.
В связи с этим, гости могут выставить не самый сильный состав на матч. Получиться у хозяев воспользоваться подарком судьбы?
Статистика для ставок
- Венесуэла проиграла последний матч
- Колумбия выиграла последний матч
- Колумбия забивает в 3 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.20, а победа Колумбии — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.22 и 1.64.
Прогноз: Ожидаем равный матч с голами от каждой из команд.
Ставка: Обе команды забьют за 1.91.
Прогноз: Можно сыграть на победе хозяев. Как минимум, мотивация попасть на мундиаль поможет Венесуэле.
Ставка: Победа Венесуэлы в матче за 2.65.