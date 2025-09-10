ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Венесуэла попадет на чемпионат мира?

    Венесуэла — Колумбия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.91

    Прогноз и ставки на Венесуэла — Колумбия
    Сборная Венесуэлы по футболу
    9 сентября в 18-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Венесуэла и Колумбия. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Колумбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Венесуэла

    Турнирное положение: сборная Венесуэла после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает седьмое место.

    В активе команды 18 очков при четырех победах, шести матчах вничью и семи поражениях. Венесуэла забила 15 мячей и пропустила 22 в свои ворота.

    Последние матчи: Венесуэла проиграла последний матч сборной Аргентине со счетом 0:3.

    Ранее в квалификации сборная проиграла Уругваю со счетом 0:2 и была сильнее Боливии (2:0).

    В последних пяти матчах команда одержала две победы и трижды потерпела поражение.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Венесуэле необходимо выиграть матч против Колумбии, чтобы гарантировать участие на мундиале 2026 года. Получиться ли у хозяев?

    Колумбия

    Турнирное положение: сборная Колумбия после 17 туров в квалификации чемпионата мира занимает пятое место.

    В активе команды 25 очков при шести победах, семи матчах вничью и четырех поражениях. Колумбия забила 22 мяча и пропустила 15 в свои ворота.

    • Последние матчи: Колумбия выиграла последний матч против сборной Боливии со счетом 3:0.

    Ранее в квалификации сборная поделила очки с Аргентиной (1:1) и не смогла выявить победителя во встрече с Перу (0:0).

    В последних пяти матчах команда одержала всего одну победу, сыграла три раза вничью и потерпела одно поражение.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Колумбии ничего не угрожает. Команда уже гарантировала участие на чемпионате мира.

    В связи с этим, гости могут выставить не самый сильный состав на матч. Получиться у хозяев воспользоваться подарком судьбы?

    Статистика для ставок

    • Венесуэла проиграла последний матч

    • Колумбия выиграла последний матч

    • Колумбия забивает в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.20, а победа Колумбии — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.22 и 1.64.

    Прогноз: Ожидаем равный матч с голами от каждой из команд.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.91.

    Прогноз: Можно сыграть на победе хозяев. Как минимум, мотивация попасть на мундиаль поможет Венесуэле.

    Ставка: Победа Венесуэлы в матче за 2.65.

    Венесуэла — Колумбия: прогноз и ставка за 1.91, статистика, коэффициенты матча 10.09.2025
