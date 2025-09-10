1-й период Ак Барс — АвтомобилистОнлайн
    Игорь Никитин«ЦСКА» — «Адмирал». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:30
    • Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»
  • 15:44
    • «Сочи» намерен побороться за форварда «Леганеса» Мигеля Де ла Фуэнте
  • 14:42
    • «Спорт-Экспресс»: Бителло заключил новый контракт с московским «Динамо»
  • 14:25
    • «Аль-Хиляль» отказал ЦСКА в трансфере нападающего Маркоса Леонардо
  • 13:37
    • Источник: Нападающего «Ювентуса» Милика предложили российскому клубу
    Все новости спорта

    Непомнящий раскритиковал Морено за период работы в «Сочи»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи
    Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о работе экс-тренера Роберта Морено в «Сочи».

    Роберт Морено
    Роберт Морено

    «Что касается личности Морено, я как-то не очень хорошо к нему отношусь. Мне не кажется, что он привнес в наш футбол что-то испанское или профессиональное. Знаю, что не очень качественно, по нашим понятиям, нес службу. Что о человеческих качествах… Это уже было где-то опубликовано, хотя я знал об этом без публикации. Когда Морено уходил между стыковыми матчами, он оставил то, что ему принадлежало. Кому-то подарил или отдал. Условно, кофемашину. А когда вернулся — попросил эту вещь обратно. Я вообще этого не представляю! Тренер приличного статуса, а говорит: "Отдай назад". Мне это не понравилось. В этом смысле, возможно, я отношусь к Морено предвзято», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

    47-летний бывший главный тренер сборной Испании, «Монако» и «Гранады» Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством черноморский клуб выбыл из Мир РПЛ в Pari Первую лигу и вернулся в элитный дивизион через стыковые матчи, заняв пятое место. 2 сентября было объявлено о расторжении контракта со специалистом. В семи матчах РПЛ-2025/2026 «Сочи» набрал одно очко.

