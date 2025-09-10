Непомнящий раскритиковал Морено за период работы в «Сочи»

Известный российский тренервысказался о работе экс-тренера

«Что касается личности Морено, я как-то не очень хорошо к нему отношусь. Мне не кажется, что он привнес в наш футбол что-то испанское или профессиональное. Знаю, что не очень качественно, по нашим понятиям, нес службу. Что о человеческих качествах… Это уже было где-то опубликовано, хотя я знал об этом без публикации. Когда Морено уходил между стыковыми матчами, он оставил то, что ему принадлежало. Кому-то подарил или отдал. Условно, кофемашину. А когда вернулся — попросил эту вещь обратно. Я вообще этого не представляю! Тренер приличного статуса, а говорит: "Отдай назад". Мне это не понравилось. В этом смысле, возможно, я отношусь к Морено предвзято», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

47-летний бывший главный тренер сборной Испании, «Монако» и «Гранады» Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством черноморский клуб выбыл из Мир РПЛ в Pari Первую лигу и вернулся в элитный дивизион через стыковые матчи, заняв пятое место. 2 сентября было объявлено о расторжении контракта со специалистом. В семи матчах РПЛ-2025/2026 «Сочи» набрал одно очко.