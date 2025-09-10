ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Холанн — о разгромной победе Норвегии: Это просто безумие

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Норвегии Сборная Молдавии
    Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн высказался о победе своей национальной команды в матче квалификации чемпионата мира 2026-го года против Молдавии (11:1).

    Эрлинг Холанн показывает, сколько голов забил в ворота сборной Молдавии
    Эрлинг Холанн показывает, сколько голов забил в ворота сборной Молдавии

    «Это просто безумие. Тут и сказать нечего. Всё говорит само за себя. Круто, что я не только забиваю, но и отдаю пасы, это тоже важно.

    Главное — продолжать в том же духе. Мы все знаем, какова наша цель. На нас лежит большая ответственность, так что нужно просто выкладываться по полной», — приводит слова Холанда NRK.

  Норвегия — Молдова 11:1. Онлайн, прямая трансляция
  В отборочном матче к Чемпионату мира сборная Норвегии с рекордным счётом громит сборную Молдовы
  • Вчера

    После этого матча сборная Норвегии занимает 1-е место в группе I с 15-ю очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Израиля 11-го октября.

