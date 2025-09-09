Норвегия — Молдова. Онлайн, прямая трансляция

Во вториник, 9-го сентября в группе I состоится матч 6-го тура квалификационного раунда Чемпионата мира, в котором сборная Норвегии примет сборную Молдовы. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Норвегия — Молдова 2:0 Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер, Торбьёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Александр Сёрлот, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса, Felix Horn Myhre Молдова: Кристиан Аврам, Олег Рябчук, Владислав Бабогло, Артур Крэчун, Вирджилиу Постолаки, Артур Ионицэ, Вадим Раца, Михаил Каймаков, Никита Моцпан, Йон Николэеску, Сергей Платика

Ход матча

33' Снова мог забивать Холанд, хорошо на выходе сыграл Аврам, сократив угол обстрела.

32' Розыгрыш штрафного, навес с левого фланга от Нусы и Сорлот без помех бил головой по воротам. Не получилсяточным удар.

31' Бабогло нарушает правила на Эдегоре. Штрафной по центру будет, но до удара далековато.

29' А теперь и Рюэрсон оказался на газоне, также после верхового единоборства.

28' Не самя лучшая подача со штрафного от Каймакова.

27' Рейерсон нарушает правила на Постулаки в верзовой дуэли на левом фланге. За лицо держится молдованин и лежит на газоне.

26' Серлот бил головой после подачи углового, и снова сейв сделал вратарть гостей.

26' Эдегор мощнейшим ударом пробивал Аврама, мяч пошёл по центру ворот и от рук вратаря ушёл на угловой.

25' Ионицэ неудачно обработал мяч под прессингом и упустил его за боковую линию.

23' Первая попытка удара от Молдован: удар Николаэску блокирован Эггемом на углу штрафной.

22' 65% на 35% по владению мячом.

21' Пас вперёд вратря молдован прерывает Рюэрсон. Снова с мячом Норвежцы.

19' Молдова получила мяч после неточного паса соперника. Защитник отпасовал вратарю, атот выбил мяч в аут. Типично для молодован пока, увы.

18' Каймаков фолит на Меллер-Вольфе в центре поля.

17' Пока снизили темп норвежцы — спешить некуда, молдоване не сопротивляются.

16' Длинные передачачи норвежцев постоянно отрезают сразу несколько игроков молдован. Явно нет у гостей противоядия против этого приёма.

15' Меллер-Вольфе фолит в атаке на Каймакове на левом фланге.

13' Обречённо выглядят молдоване, прижались гости к воротам. Вопрос лишь в том, сколько голов забьёт им Норвегия и в каком она настроении.

11' ГОЛ!!! 2:0! Холанд оформляет дубль! Неудачный выхо из обороны через центр от Крэчуна, грубейшая ошибка. Мюре перезхватил мяч и Холланд забил свой 5-й гол в этом отборочном раунде.

10' Дальний удар Нусы, мяч прлетает рядос с дальней штангой. Вратарь контролировал поёлт мяча.

9' Снова контролирует мяч Молдова начужой половине. На этот раз дольше предыдущей попытки, но опасностью и не пахло.

8' Попытка Молдовии атаковать по левому флангу быстро прерывается обороной хозяев.

7' Нуса прошёл по левому флангу, вошёл в штрафную и покатил назад на Эдегора, тот пробил выше ворот.

6' ГОООЛ!!! Заброс Эдегора во вратарскую на Холанда, тотпростреливает вдоль ворот и Феликс Мюре отправляет мяч в пустые ворота.

5' Первая попытка Холанда: дар в штрафной блокирован.

4' Переместились норвежца неспешно на чужую половину, пока не торопятся.

3' Норвежцы перкатывают мяч на своей половине поля.

2' Первая позиционная атака хозяев закончилась выносом гостей. Не стали рисковать молдоване.

1' Ионицэ нарушил правила в атаке на Эдегоре в центре поля.

1' Молдова начинает с центра поля и тут же теряет мяч.

1' Судья даёт свисток и запускает секундомер! Мы начинаем!

Перед матчем

21:40 Звучат национальные гимны стран.

21:37 Футболисты уже в подтрибунном помещении и готовятся выйтина поле.

21:25 Матч пройдёт в Осло, на стадионе «Уллевол», вмещающем 27182 зрителей.

21:15 Главным судьёй на матч назначен Балаж Берке из Венгрии.

Стартовые составы

Норвегия: Нюланд, Айер, Меллер, Хеггем, Берге, Эдегор, Мюре, Рюэрсон, Серлот, Холанд, Нуса

Молдова: Аврам, Рябчук, Бабогло, Моцпан, Крэчун, Платика, Ионицэ, Каймаков, Раца, Николаэску, Апостолаши

Норвегия

Скандинавы победили во всех четырёх прошедших турах отборочной кампании и занимают первое место в группе I, являясь главным фаворитом на прямое попадание в финальную часть Чемпионата мира. Команда Столле Сольбаккена катком прошлась по всем соперникам, одолев Молдову (0:5), Израиль (2:4), Италию (3:0) и Эстонию (0:1). Норвежцы давно не участвовали в крупных международных турнирах: с 1998-го года на Чемпионатах мира и с 2000-го на Чемпионатах европы. На этот раз будет сложно представить скандинавов, имеющих настолько звёздный состав вне мирового мундиаля.

Норвегия начала международный перерыв в четверг, товарищеским матчем против Финляндии, выставив на поле ряд своих ключевых игроков. Главная звезда норвежцев — Эрлинг Холанд пока что забивает в каждом матче своей команды в 2025 году. Помимо него в команде хватает и других выдающихся мастеров, таких как Мартин Эдегор, Александр Серлот, Сандре Берге, Мортен Торсбю, далее список можно продолжать. Все они готовы выйти на поле в Осло и забрать свои очередные три очка, укрепив преимущество в турнирной таблице.

Молдова

Если у норвежцев всё идёт как по маслу в этом году, то у их соперника — сборной Молдовы всё с точностью до наоборот: команда Сергея Клещенко проиграл все пять матчей из пяти с общим счётом 2:16. Среди её обидчиков были такие команды как, Норвегия, Эстония, Польша, Италия и Израиль. Только сборной Эстонии молдоване смогли забить дома два мяча, остальные встречи были проиграны всухую. Молдова никогда не участвовала в больших турнирах и вряд ли это случится в этот раз — слишком далеко отставание от лидеров.

На пресс-конференции, после пятничного разгрома от сборной Израиля (0:4), нервы главного тренера команды не выдержали, и он открыто раскритиковал своих игроков: «Некоторым футболистам показалось, что всё стало легко. Но раньше очки мы добывали только кровью и потом. А теперь, видимо, успехи приходят только через самоотдачу, концентрацию, понимание, что тот футбол, в который мы играем, требует невероятных затрат. Борьбы, через выигранные единоборства. Мы думали, что кого-то обыграем в футбол? Да никого мы так не обыграем». Также наставник команды заявил, что сомневается в компетенции своего тренерского штаба: «Сегодня из шести моментов сборной Израиля четыре гола мы привезли себе сами. Это позор, честно. После игры с Норвегией вообще надо будет задуматься о соответствии тренерского штаба, который подбирает игроков, показывающих такую игру». Вообще говоря, Скандинавия — не самое любимое место для молдован, ведь именно здесь она потерпела самое крупное поражение в своей истории — от Дании со счётом 8:0.

Перед матчем

Эти команды встречались шесть раз за всю историю проиивостояний: в пяти матчах победили Норвежцы, один матч завершился ничейным результатом. Последняя игра прошла в Кишенёве, в марте этого года и завершилась разгромной победой сборной Норвегии со счётом 5:0.

