Норвегия — Молдова: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.70

Норвегия
Турнирное положение: сборная Норвегии после четырех матчей в квалификации чемпионата мира-2026 года лидирует в квартете I.
В активе команды 12 очков и максимальное количество баллов в группе. Национальная сборная смогла забить 13 мячей, пропустив всего два в свои ворота.
Последние матчи: последнюю игру сборная Норвегии выиграла. Минимально была обыграна Эстония (1:0).
Ранее в квалификации Норвегия разгромила Италию со счетом 3:0, обыграла Израиль (2:4) и уничтожила Молдову со счетом 5:0.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: учитывая первую встречу между командами, при домашних трибунах Норвегия может рассчитывать на повторение успеха.
Молдова
Турнирное положение: сборная Молдовы после четырех матчей замыкает группу I.
Команда пока не смогла набрать очков и идет на серии из четырех поражений подряд. При этом в активе команды три забитых и 14 пропущенных мяча.
Последние матчи: в последней встрече сборная Молдовы проиграла Израилю со счетом 0:4.
Ранее команда провела серию неудачных игр. Среди них поражение Италии (0:2), Эстонии (2:3) и Норвегии (0:5).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Молдова не впечатляет. Команда имеет одну из худших разниц забитых и пропущенных мячей на турнире.
Хуже того, в предстоящем матче нет ни одной причины для оптимизма. Молдове придется терпеть и сдерживать натиск.
Статистика для ставок
- Молдова проигрывает в 5 последних матчах
- Норвегия побеждает в 7 последних матчах
- Норвегия побеждает в 5 последних очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 14.00, а победа Молдовы — в 45.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.29 и 3.50.
Прогноз: Матч на бумаге выглядит без интриги. Не будем говорить о фаворите, а сыграем на количестве мячей.
Ставка: ТМ 3 в матче за 2.70.
Прогноз: Не видим в этом матче голов от сборной Молдовы. Можно сыграть на этом.
Ставка: Обе команды не забьют за 3.30.