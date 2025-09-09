3-й период Металлург Магнитогорск — Салават ЮлаевОнлайн
    «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев». Онлайн, прямая трансляция
    Сколько забьет Норвегия?

    Норвегия — Молдова: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.70

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Норвегии
    Прогноз и ставки на Норвегия — Молдова
    Сборная Норвегии по футболу
    9 сентября в 6-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Норвегии и Молдовы. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия — Молдова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Норвегия

    Турнирное положение: сборная Норвегии после четырех матчей в квалификации чемпионата мира-2026 года лидирует в квартете I.

    В активе команды 12 очков и максимальное количество баллов в группе. Национальная сборная смогла забить 13 мячей, пропустив всего два в свои ворота.

    Последние матчи: последнюю игру сборная Норвегии выиграла. Минимально была обыграна Эстония (1:0).

    Ранее в квалификации Норвегия разгромила Италию со счетом 3:0, обыграла Израиль (2:4) и уничтожила Молдову со счетом 5:0.

    Не сыграют: все в строю.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: учитывая первую встречу между командами, при домашних трибунах Норвегия может рассчитывать на повторение успеха.

    Молдова

    Турнирное положение: сборная Молдовы после четырех матчей замыкает группу I.

    Команда пока не смогла набрать очков и идет на серии из четырех поражений подряд. При этом в активе команды три забитых и 14 пропущенных мяча.

    • Последние матчи: в последней встрече сборная Молдовы проиграла Израилю со счетом 0:4.

    Ранее команда провела серию неудачных игр. Среди них поражение Италии (0:2), Эстонии (2:3) и Норвегии (0:5).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Молдова не впечатляет. Команда имеет одну из худших разниц забитых и пропущенных мячей на турнире.

    Хуже того, в предстоящем матче нет ни одной причины для оптимизма. Молдове придется терпеть и сдерживать натиск.

    Статистика для ставок

    • Молдова проигрывает в 5 последних матчах

    • Норвегия побеждает в 7 последних матчах

    • Норвегия побеждает в 5 последних очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 14.00, а победа Молдовы — в 45.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.29 и 3.50.

    Прогноз: Матч на бумаге выглядит без интриги. Не будем говорить о фаворите, а сыграем на количестве мячей.

    Ставка: ТМ 3 в матче за 2.70.

    Прогноз: Не видим в этом матче голов от сборной Молдовы. Можно сыграть на этом.

    Ставка: Обе команды не забьют за 3.30.

    Норвегия — Молдова: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 09.09.202521:45. Сколько забьет Норвегия?
