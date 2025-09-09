Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик

В матче квалификации ЧМ-2026 сборнаяразнесла командысо счетом 10:1.

Пента-триком отметился Эрлинг Холанн, покер сделал Тело Осгор, а еще по голу забили Феликс Мире и Мартин Эдегор. За гостей же автогол в пассиве Лео Остигора.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Норвегия — Молдова 10:1 Голы: 1:0 Felix Horn Myhre (6'), 2:0 Эрлинг Холанд (11'), 3:0 Эрлинг Холанд (36'), 4:0 Эрлинг Холанд (43'), 5:0 Мартин Эдегор (45 + 1'), 6:0 Эрлинг Холанд (52'), 7:0 Тело Асгаард (68'), 7:1 Лео Эстигор (автогол) (74'), 8:1 Тело Асгаард (76'), 9:1 Тело Асгаард (пенальти) (79'), 10:1 Эрлинг Холанд (83') Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер (Лео Эстигор, 73'), Торбьёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Александр Сёрлот (Оскар Бобб, 64'), Эрлинг Холанд, Антонио Нуса (Андреас Шельдеруп, 73'), Felix Horn Myhre (Тело Асгаард, 64') Молдова: Кристиан Аврам, Олег Рябчук, Владислав Бабогло, Артур Крэчун, Вирджилиу Постолаки (Stefan Bodisteanu, 46'), Артур Ионицэ (Даниэль Думбравану, 46'), Вадим Раца (Виктор Богачук, 80'), Михаил Каймаков, Никита Моцпан (Максим Кожокару, 61'), Йон Николэеску, Сергей Платика Предупреждение: Михаил Каймаков (58')

Норвегия набрала 15 очков и занимает первое место в своей группе, Молдова (0) — последняя.