2-й таймКипр — РумынияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адриан Рус Кипр — Румыния. Онлайн, прямая трансляция
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
  • 21:57
    • Голы Радулова и Сурина помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
  • 21:46
    • Египет с Салахом сыграл вничью с Буркина-Фасо в матче квалификации ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик

    Норвегия — Молдова: счет матча 11:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Норвегии Сборная Молдавии
    В матче квалификации ЧМ-2026 сборная Норвегии разнесла команды Молдовы со счетом 10:1.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    Пента-триком отметился Эрлинг Холанн, покер сделал Тело Осгор, а еще по голу забили Феликс Мире и Мартин Эдегор. За гостей же автогол в пассиве Лео Остигора.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I
    Норвегия — Молдова 10:1
    Голы: 1:0 Felix Horn Myhre (6'), 2:0 Эрлинг Холанд (11'), 3:0 Эрлинг Холанд (36'), 4:0 Эрлинг Холанд (43'), 5:0 Мартин Эдегор (45 + 1'), 6:0 Эрлинг Холанд (52'), 7:0 Тело Асгаард (68'), 7:1 Лео Эстигор (автогол) (74'), 8:1 Тело Асгаард (76'), 9:1 Тело Асгаард (пенальти) (79'), 10:1 Эрлинг Холанд (83') Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер (Лео Эстигор, 73'), Торбьёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Александр Сёрлот (Оскар Бобб, 64'), Эрлинг Холанд, Антонио Нуса (Андреас Шельдеруп, 73'), Felix Horn Myhre (Тело Асгаард, 64') Молдова: Кристиан Аврам, Олег Рябчук, Владислав Бабогло, Артур Крэчун, Вирджилиу Постолаки (Stefan Bodisteanu, 46'), Артур Ионицэ (Даниэль Думбравану, 46'), Вадим Раца (Виктор Богачук, 80'), Михаил Каймаков, Никита Моцпан (Максим Кожокару, 61'), Йон Николэеску, Сергей Платика Предупреждение: Михаил Каймаков (58')

    Норвегия набрала 15 очков и занимает первое место в своей группе, Молдова (0) — последняя.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится прагматичной
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Португалия подтвердит свой уровень
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Разгромит ли Франция Исландию?
  • Франция — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.09
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эквадор — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чили — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Байя
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Боливия — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Венесуэла — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Насаф — Бухара
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры