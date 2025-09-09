2-й тайм Азербайджан — УкраинаОнлайн
    Воробьев: Верю, что сыграем уже на Евро-2028

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Сборная России
    Нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Воробьев подвел итоги сентябрьских встреч национальной команды против команд Иордании (0:0) и Катара (4:1).

    Дмитрий Воробьев в составе «Локомотива»
    Дмитрий Воробьев в составе «Локомотива»

    «Одного уровня команды, хорошие соперники, многое умеют. Приятно, что сборная при мне не проигрывает. Еще очень хочется забить гол за команду.

    Состав на матч с Катаром — сильнейший на данный момент? Думаю, да.

    Можно мечтать и говорить о многом, но думаю, что лицом в грязь не ударили бы. Любой спортсмен всегда верит в свою команду, ставит самые высокие задачи.

    Верю, что сыграем уже на Евро‑2028», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».

    Евро-2028 пройдет в Великобритании (Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии) и Ирландии.

    Рекомендуем букмекеров
