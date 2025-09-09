Воробьев: Верю, что сыграем уже на Евро-2028

Дмитрий Воробьев в составе «Локомотива» Фото: globallookpress.com
«Одного уровня команды, хорошие соперники, многое умеют. Приятно, что сборная при мне не проигрывает. Еще очень хочется забить гол за команду.
Состав на матч с Катаром — сильнейший на данный момент? Думаю, да.
Можно мечтать и говорить о многом, но думаю, что лицом в грязь не ударили бы. Любой спортсмен всегда верит в свою команду, ставит самые высокие задачи.
Верю, что сыграем уже на Евро‑2028», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».
Евро-2028 пройдет в Великобритании (Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии) и Ирландии.