Воробьев: Верю, что сыграем уже на Евро-2028

Нападающий сборной России иподвел итоги сентябрьских встреч национальной команды против команд Иордании (0:0) и Катара (4:1).

«Одного уровня команды, хорошие соперники, многое умеют. Приятно, что сборная при мне не проигрывает. Еще очень хочется забить гол за команду.

Состав на матч с Катаром — сильнейший на данный момент? Думаю, да.

Можно мечтать и говорить о многом, но думаю, что лицом в грязь не ударили бы. Любой спортсмен всегда верит в свою команду, ставит самые высокие задачи.

Верю, что сыграем уже на Евро‑2028», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».

Евро-2028 пройдет в Великобритании (Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии) и Ирландии.