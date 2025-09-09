Непомнящий: «Спартак» — фаворит в предстоящем матче с «Динамо»

Российский тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча между

«Мне кажется, что "Спартак" — фаворит в предстоящем матче с "Динамо", если учесть последние результаты команд. Что касается возвращения Тюкавина, он — зависимый футболист. Сразу появляется вопрос: будет ли у него мяч? Я знаю, он должен быть готов, потому что давно настраивается на этот матч, но всё зависит от решения тренера», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября, и начнется в 16:45 мск.