ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деле АллиОт «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли
  • 15:36
    • Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
    Все новости спорта

    Непомнящий: «Спартак» — фаворит в предстоящем матче с «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Спартак
    Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «Спартаком».

    Валерий Непомнящий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Непомнящий

    «Мне кажется, что "Спартак" — фаворит в предстоящем матче с "Динамо", если учесть последние результаты команд. Что касается возвращения Тюкавина, он — зависимый футболист. Сразу появляется вопрос: будет ли у него мяч? Я знаю, он должен быть готов, потому что давно настраивается на этот матч, но всё зависит от решения тренера», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября, и начнется в 16:45 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится прагматичной
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Увезет ли Украина победу из Азербайджана?
  • Азербайджан — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Португалия подтвердит свой уровень
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры