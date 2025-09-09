Тренер сборной Португалии высказался о возможном участии Роналду на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалииподелился мнением о капитане команды

«Каждый раз он выходит на поле так, будто это его дебют. Его энергия, преданность делу и ежедневная свежесть впечатляют. Он настоящий победитель, сохраняющий жажду триумфов.

Что касается чемпионата мира 2026 года — Роналду делает всё, что в его силах, но не строит долгосрочных планов. Его цель — быть лучшим здесь и сейчас, каждый день.

Я не раз говорил о его значении. Сам факт, что он надевает футболку сборной, уже служит сильным посланием для всей команды в раздевалке. Это огромный стимул», — приводит слова Мартинеса ESPN.

На данный момент Роналду 40 лет. В последней игре против Армении (5:0) он отметился дублем.