    Игроки сборной Италии празднуют голМатч бесконечных камбеков: Италия добыла безумную победу против Израиля
  • 08:38
    • «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту
  • 07:52
    • После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка
  • 08:35
    • «Палмейрас» летом хочет купить Барко
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
    Тренер сборной Португалии высказался о возможном участии Роналду на ЧМ-2026

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Сборная Португалии Португалия
    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о капитане команды Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Каждый раз он выходит на поле так, будто это его дебют. Его энергия, преданность делу и ежедневная свежесть впечатляют. Он настоящий победитель, сохраняющий жажду триумфов.

    Что касается чемпионата мира 2026 года — Роналду делает всё, что в его силах, но не строит долгосрочных планов. Его цель — быть лучшим здесь и сейчас, каждый день.

    Я не раз говорил о его значении. Сам факт, что он надевает футболку сборной, уже служит сильным посланием для всей команды в раздевалке. Это огромный стимул», — приводит слова Мартинеса ESPN.

    На данный момент Роналду 40 лет. В последней игре против Армении (5:0) он отметился дублем.

