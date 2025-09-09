Венгрия — Португалия. Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 9 августа, состоится отборочный матч к чемпионату мира-2026, в котором сборная Венгрии примет Португалию. Начало игры — в 21:45 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F Венгрия — Португалия 1:0 Венгрия: Лоик Него, Вилли Орбан, Аттила Салаи, Милош Керкез, Бендегуз Болла, Жолт Надь, Доминик Собослаи, Каллум Стайлз, Барнабаш Варга, B.Toth, Alex Toth Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Рубен Невеш, Криштиану Роналду, Педру Нету

Ход матча

32' И снова моментище! Жоау Невеш принял мяч на грудь в штрафной и вторым касанием пробил по воротам — опять потащил венгерский кипер.

31' Супермомент у Роналду! Отразил его удар с лёта из убойной позиции Тот!

29' А теперь потеряли мяч португальцы на левом фланге в простой ситуации. Это аут для Венгрии.

28' Не смог Нету обработать заброс Рубена Невеша и упустил мяч за лицевую. Очень много навесов и дальних передач использует Португалия, но пока всё это без толку.

27' Не получился удар головой у Канселу после корнера. Удар от ворот выполнят хозяева.

26' Очередная подача в штрафную Венгрии, на этот раз от Бруну Фернандеша — на этот раз хотя бы угловой заработал.

25' Точно в руки Тоту направил мяч Бруну Фернандеш с этого стандарта.

24' Болла дал по ногам Мендешу, штрафной для португальцев — отсюда и подать можно.

23' Поинтенсивнее игра становится после гола. Португальцы теперь ещё заряженнее стали на атаку, а венгры на кураже активно прессингуют.

21' ГОЛ! 1:0! Да, это Венгрия открывает счёт по сути в первой же своей опасной атаке! Быстро выбежали хозяева вперёд, Надь навесил в штрафную на Варгу, который головой отправил мяч от штанги в ворота.

20' Криштиану в большом офсайде мяч получил, да и атака португальцев ничем опасным не закончилась.

19' Не получилась быстрая контратака у Португалии после неудачного стандарта венгров. Очередная позиционка начинается.

17' Мендеш завалил Собослаи на левом фланге, небольшая передышка для хозяев.

16' Роналду получил мяч в штрафной и сразу попытался пробить, но Него оказался расторопнее.

15' Обложили португальцы навесами штрафную соперника, но снова нет ударов. Венгры отбиваются.

14' Быстро разыграли мяч перед штрафной гости, всё закончилось ударом Нуну Мендеша — защитник его заблокировал.

12' Венгры заработали стандарт на половине поля португальцев и попробовали организовать подачу в штрафную, но вышло крайне неточно.

11' Слишком сильным получился заброс Диаша вперёд на Нету. Полное преимущество по игре у португальцев, но ни одного удара пока.

10' Нету собрал на себе троих соперников на левом фланге, но поскользнулся — ненадолго хозяева мяч забирают себе.

9' Сфолил в атаке Жоау Канселу на Керкезе. Венгры разыграют мяч.

8' Впервые Венгрия добралась с мячом до чужой половины поля, но довольно быстро там его потеряла.

7' Канселу здорово забрасывал с фланга в штрафную — Бруну Фернандеш совсем чуть-чуть до мяча не дотянулся. Опасно смотрелось.

6' Бернарду Силва пытался обыграть в штрафной Орбана, но в процессе коснулся мяча рукой.

5' Снова активен Мендеш — даже зашёл с мячом в штрафную со своего левого фланга, но там его остановили защитники.

4' Перспективный прострел Мендеша слева прервал Орбан и выбил мяч к центру поля.

3' Перехватила мяч Португалия, позиционную атаку начинает. Правым флангом не вышло, пробуют левым.

2' Держит мяч сборная Венгрии на первых минутах, португальцы пока не сильно сопротивляются и в активный прессинг не вступают.

1' Матч начался!

Перед матчем

21:43 Команды уже выстроились, звучат гимны Венгрии и Португалии. Через несколько минут всё начнётся!

21:38 Главный арбитр встречи — 40-летний Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

21:28 Роберто Мартинес неожиданно решил оставить в запасе автора дубля в прошлом матче — Жоау Феликса. Вместо него с первых минут у Португалии сыграет Бернарду Силва.

21:20 Матч пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, который вмещает 67 215 человек. Примечательно, что именно здесь четыре года назад Португалия разгромила Венгрию 3:0 на групповом этапе Евро-2020.

Стартовые составы команд

Венгрия: Б. Тот, Керкез, Салаи, Орбан, Него, Стайлз, Надь, А. Тот, Собослаи, Болла, Варга.

Португалия: Кошта, Мендеш, Диаш, Канселу, Ж. Невеш, Р. Невеш, Витинья, Б. Силва, Фернандеш, Нету, Роналду.

Венгрия

С осени 2022-го по весну 2024-го сборная Венгрии выдала мощнейшую серию из 14 матчей без поражений, но дальше её результаты резко пошли на спад. На Евро-2024 в Германии венгры не попали в плей-офф, проиграв 2 матча из 3, а затем вылетели из дивизиона А Лиги наций: в группе Венгрия стала третьей, но в стыках без шансов отлетела от Турции — 1:6 по сумме двух встреч.

В квалификации к ЧМ-2026 венгры попали в квартет с Португалией, Ирландией и Арменией — и в первом же туре упустили победу в важнейшем матче с ирландцами, по сути своими прямыми конкурентами в борьбе за вторую строчку. Сборная Венгрии вела 2:0 в Дублине уже к 15-й минуте, но всё закончилось ничьей 2:2 с голом Ирландии на 93-й минуте.

Интересно, что костяк венгерской команды не меняется уже много лет: в основе играют практически все те же, кто играл и 2, и 3 года назад. Однако в матче с Португалией придётся обойтись без ключевого правого вингера Роланда Шаллаи, который был удалён во встрече со сборной Ирландии.

Португалия

В отличие от венгров, у португальцев с результатами полный порядок. Летом команда Роберто Мартинеса взяла Лигу наций, отбор к чемпионату мира начала с разгрома Армении в Ереване (5:0), а вообще из последних 13 матчей Португалия проиграла всего 1 — в четвертьфинале Лиги наций датчанам. Да и то поражение не повлияло вообще ни на что — дома португальцы выиграли 5:2 и прошли дальше.

Лидером сборной и основным центрфорвардом продолжает оставаться 40-летний Криштиану Роналду — он забил уже в 4 играх подряд за национальную команду, а в ворота Армении положил дубль. Но отметить стоит и его нового партнёра по «Аль-Насру» — Жоау Феликса, у которого 5 мячей в последних 2 играх за клуб и сборную (хет-трик «Аль-Таавуну» и дубль Армении).

На этом сборе Португалия осталась без пары важных игроков — Диогу Далот и Рафаэль Леау не доехали из-за травм. По той же причине нет и Нельсона Семеду. Впрочем, с соперниками уровня Армении и Венгрии Роберто Мартинес должен спокойно справляться и без них.

Очные встречи

С 1998 года команды 8 раз играли друг против друга — 7 встреч остались за португальцами, а единственную ничью Венгрия зацепила на чемпионате Европы в 2016-м (3:3). Последние три матча Португалия выиграла всухую: 3:0 и 1:0 в отборе к ЧМ-2018, 3:0 на Евро-2020.

