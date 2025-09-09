Газизов: На выход трансферов не планируется, только на вход

Генеральный директор махачкалинскогорассказал о возможных переходах в клуб до окончания трансферного окна.

«Все может произойти. Трансферы на вход зависят от многих факторов. С большой долей вероятности до конца окна ещё будут новички. На выход трансферов не планируется, только на вход. Трансферную кампанию можно будет оценить после 11-12 чисел, потому что пока она не закончена», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Махачкалинское «Динамо» набрало восемь очков после семи туров чемпионата и занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Трансферное окно в РПЛ закроется 11 сентября.