Сборныепроведут очный матч в группе D квалификации на чемпионат мира. Событие состоится 9 сентября в 21:45 мск.

Сегодня команды решат между собой, кто должен быть единоличным лидером квартета. После первого тура соперники имеют по 3 пункта, однако Исландия опережает Францию по разнице голов благодаря крупной победе над Азербайджаном.

Как бы там ни было, но Франция — главный фаворит группы. Еще не было такого в истории, чтобы исландцы обыгрывали французов в очной ставке. Вдобавок «триколоры» будут играть дома, что также должно повлиять на результат. Посмотрим, оправдает ли команда Дешама ожидания болельщиков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 1.08 на сборную Франции, 11.5 на ничью, 34.0 на сборную Исландии.

Эксперты LiveSport рассказали, стоит ли ждать разгромной победы сборной Франции.

Искусственный интеллект предсказывает Франции крупную победу со счетом 5:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Франция — Исландия смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.