Сегодня команды решат между собой, кто должен быть единоличным лидером квартета. После первого тура соперники имеют по 3 пункта, однако Исландия опережает Францию по разнице голов благодаря крупной победе над Азербайджаном.
Как бы там ни было, но Франция — главный фаворит группы. Еще не было такого в истории, чтобы исландцы обыгрывали французов в очной ставке. Вдобавок «триколоры» будут играть дома, что также должно повлиять на результат. Посмотрим, оправдает ли команда Дешама ожидания болельщиков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.08 на сборную Франции, 11.5 на ничью, 34.0 на сборную Исландии.
- Эксперты LiveSport рассказали, стоит ли ждать разгромной победы сборной Франции.
- Искусственный интеллект предсказывает Франции крупную победу со счетом 5:1.
Трансляция матча
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.