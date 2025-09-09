Франция — Исландия: прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч за 1.92

Франция
Турнирное положение: Франция после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года имеет три очка в активе и занимает вторую позицию в группе.
Команда лишь по дополнительным показателям уступает лидеру группы Исландии, а также на три балла опережает третью в таблице Украину и четвертый — Азербайджан.
Франция — Исландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала победу над Украиной с результатом 2:0.
Перед этим в матче за третье место Лиги наций коллектив также оказался на высоте, когда теперь снова-таки на выездной арене переиграл Германию с аналогичным счетом.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Франция выиграла три раза при одном поражении.
Такая форма говорит об отличных шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Майкл Олисе и Килиан Мбаппе — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.
Турнирное положение: Исландия после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года имеет три очка в активе и первую позицию в группе.
Команда лишь по дополнительным показателям опережает вторую в квартете Францию, а также на три балла опережает третью в таблице Украину и четвертый — Азербайджан.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разгромно переиграла Азербайджан (5:0).
Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив уже остался ни с чем, когда теперь уже на чужой арене потерпел минимальное поражение от Северной Ирландии (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Исландия проиграла четыре раза при двух победах.
Такая форма говорит о небольших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Исак Йоханнессон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Франции забивали меньше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Исландии забивали больше 3,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Исландии забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.10. Ничья — в 11.00, успех Исландии — в 29.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.37 и 3.10.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних выездных матчей гостей.
Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах Франции.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.10