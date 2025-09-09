Франция — Исландия: прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч за 1.92

3-й период Металлург Магнитогорск — Салават ЮлаевОнлайн
  17:35
    Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
  16:35
    Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  15:29
    Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  13:25
    Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  13:10
    Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  00:51
    Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  12:45
    Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
    Килиан Мбаппе
    9 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Франция и Исландия. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Исландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа D 09 Сентября 2025 года

    Франция

  • Париж
    •  Франция 21:45 Исландия

    Исландия

  • Рейкьявик
    Франция

    Турнирное положение: Франция после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года имеет три очка в активе и занимает вторую позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступает лидеру группы Исландии, а также на три балла опережает третью в таблице Украину и четвертый — Азербайджан.

    Франция — Исландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала победу над Украиной с результатом 2:0.

    Перед этим в матче за третье место Лиги наций коллектив также оказался на высоте, когда теперь снова-таки на выездной арене переиграл Германию с аналогичным счетом.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Франция выиграла три раза при одном поражении.

    Такая форма говорит об отличных шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Майкл Олисе и Килиан Мбаппе — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

    Исландия

    Турнирное положение: Исландия после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года имеет три очка в активе и первую позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает вторую в квартете Францию, а также на три балла опережает третью в таблице Украину и четвертый — Азербайджан.

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разгромно переиграла Азербайджан (5:0).

    Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив уже остался ни с чем, когда теперь уже на чужой арене потерпел минимальное поражение от Северной Ирландии (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Исландия проиграла четыре раза при двух победах.

    Такая форма говорит о небольших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Исак Йоханнессон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Франции забивали меньше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Исландии забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Исландии забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.10. Ничья — в 11.00, успех Исландии — в 29.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.37 и 3.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних выездных матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах Франции.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.10

