Франция — Исландия. Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
29' Желтая карточка показана Коне.
28' Мбаппе пробил из пределов штрафной площади Исландии, попал мяч в лицо вратарю гостей Олафссону.
28' Всем составом за линией мяча гости. Сосредоточены исландцы на обороне.
26' Сразу у двоих игроков сборной Исландии повреждения. Медицинская бригада приглашена на поле.
24' Ошарашены французы. Но, принимаются они наверстывать упущенное, вновь в позиционную атаку расставились хозяева.
21' Гретарссон внимательно в обороне действует, не позволил он оббежать себя Олисе.
19' Тюрам головой бил из пределов штрафной Исландии, мешал ему Гудьонсен, вынудив промахнуться полузащитника хозяев.
18' Тюрам продрался в штрафную Исландии, но только угловой получилось у него выжать из этого эпизода.
17' Безраздельно мячом владеют французы, 78 процентов времени мяч у них в ногах.
15' В упор бил Тюрам в прыжке из пределов штрафной Исландии, после прекрасной передачи Олисе, выручил своих партнеров вратарь гостей Олафссон.
14' Удар Олисе пришелся Гретарссона, не долетел мяч до ворот Олафссона.
13' Придавили французы исландцев к штрафной площади, но пока держатся гости, успевают они перестраиваться и подстраховывать друг друга.
11' Быстрая контр-атака сборной Исландии. нанес удар по воротам Андерсон из-за пределов штрафной площади, но не сильным вышел удар, легко мяч поймал Меньян.
9' Повреждение у Эрнандеса, приостановлена игра. Получил он по затылку в одном из единоборств. Тем не менее, сможет сам продолжить игру защитник сборной Франции.
7' Олафссон уверенно сыграл на выходе после подачи в штрафную площадь Исландии.
6' Долгая позиционная атака сборной Франции заканчивается неточной передачей, мяч за лицевую ворот Исландии ускакал.
4' Гудьонсен нарушил правила на половине поля хозяев. Пока в атаку не переходят гости.
2' Кунде сделал передачу на Мбаппе, нанес удар французский нападающий из пределов штрафной Исландии с левой ноги, но прямо в руки вратарю мяч угодил.
1' Быстро французы мяч к ногам прибрали, начинают они конструировать свою позиционную атаку.
1' Матч начался! Исландия начала с центра поля, послав мяч первым касанием на половину поля сборной Франции.
До матча
21:42 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!
21:35 Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, вмещающем 47 929 зрителей.
21:25 Главным арбитром матча будет Антониу Нобре из Португалии.
Стартовые составы команд
Франция: Меньян, Кунде, Конате, Юпамекано, Эрнандес, Тчуамени, Коне, Баркола, Тюрам, Олисе, Мбаппе.
Исландия: Олафссон, Паульссон, Ингасон, Гретарссон, Йоуханнессон, Харальдссон, Андерсон, Торстейнссон, Эллертссон, Андри Гудьонсен, Даниэль Гудьонсен.
Франция
Франция после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года имеет три очка в активе и занимает вторую позицию в группе. Команда лишь по дополнительным показателям уступает лидеру группы Исландии, а также на три балла опережает третью в таблице Украину и четвертый — Азербайджан. В своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала победу над Украиной с результатом 2:0. Перед этим в матче за третье место Лиги наций коллектив также оказался на высоте, когда теперь снова-таки на выездной арене переиграл Германию с аналогичным счетом.
В четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Франция выиграла три раза при одном поражении. Такая форма говорит об отличных шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Майкл Олисе и Килиан Мбаппе — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Исландия
Исландия после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года имеет три очка в активе и первую позицию в группе. Команда лишь по дополнительным показателям опережает вторую в квартете Францию, а также на три балла опережает третью в таблице Украину и четвертый — Азербайджан. В своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разгромно переиграла Азербайджан (5:0). Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив уже остался ни с чем, когда теперь уже на чужой арене потерпел минимальное поражение от Северной Ирландии (0:1).
В шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Исландия проиграла четыре раза при двух победах. Такая форма говорит о небольших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Исак Йоханнессон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Личные встречи
За всю историю команды сыграли 15 матчей. В 11 играх победила сборная Франции, в 4 была зафиксирована ничья, Исландия побед над Францией не имеет.
