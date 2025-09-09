Франция — Исландия. Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 9 сентября, сборная Франции примет сборную Исландии в рамках 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа D Франция — Исландия 0:1 Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Ибраима Конате, Деотшанкюль Юпамекано, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми, Ману Коне, Майкл Олисе, Брэдли Баркола, Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Даниэль Лео Гретарссон, Сверрир Ингасон, Микаэль Андерсон, Хакон-Арнар Харальдссон, Виктор Паульссон, Даниэль Гудьонсен, Андри Гудьонсен, Микаэль Эллертссон, Isak Bergmann Johannesson, Jon Dagur THorsteinsson

Ход игры

29' Желтая карточка показана Коне.

28' Мбаппе пробил из пределов штрафной площади Исландии, попал мяч в лицо вратарю гостей Олафссону.

28' Всем составом за линией мяча гости. Сосредоточены исландцы на обороне.

26' Сразу у двоих игроков сборной Исландии повреждения. Медицинская бригада приглашена на поле.

24' Ошарашены французы. Но, принимаются они наверстывать упущенное, вновь в позиционную атаку расставились хозяева.

21' Гооол! 0:1. Андри Гудьонсен забивает после ошибки Олисе. Вроде как видел все Майкл, но технический брак Олисе привел Гудьонсена в убойную позицию для нанесения удара, и воспользовался своим шансом нападающий сборной Исландии.

21' Гретарссон внимательно в обороне действует, не позволил он оббежать себя Олисе.

19' Тюрам головой бил из пределов штрафной Исландии, мешал ему Гудьонсен, вынудив промахнуться полузащитника хозяев.

18' Тюрам продрался в штрафную Исландии, но только угловой получилось у него выжать из этого эпизода.

17' Безраздельно мячом владеют французы, 78 процентов времени мяч у них в ногах.

15' В упор бил Тюрам в прыжке из пределов штрафной Исландии, после прекрасной передачи Олисе, выручил своих партнеров вратарь гостей Олафссон.

14' Удар Олисе пришелся Гретарссона, не долетел мяч до ворот Олафссона.

13' Придавили французы исландцев к штрафной площади, но пока держатся гости, успевают они перестраиваться и подстраховывать друг друга.

11' Быстрая контр-атака сборной Исландии. нанес удар по воротам Андерсон из-за пределов штрафной площади, но не сильным вышел удар, легко мяч поймал Меньян.

9' Повреждение у Эрнандеса, приостановлена игра. Получил он по затылку в одном из единоборств. Тем не менее, сможет сам продолжить игру защитник сборной Франции.

7' Олафссон уверенно сыграл на выходе после подачи в штрафную площадь Исландии.

6' Долгая позиционная атака сборной Франции заканчивается неточной передачей, мяч за лицевую ворот Исландии ускакал.

4' Гудьонсен нарушил правила на половине поля хозяев. Пока в атаку не переходят гости.

2' Кунде сделал передачу на Мбаппе, нанес удар французский нападающий из пределов штрафной Исландии с левой ноги, но прямо в руки вратарю мяч угодил.

1' Быстро французы мяч к ногам прибрали, начинают они конструировать свою позиционную атаку.

1' Матч начался! Исландия начала с центра поля, послав мяч первым касанием на половину поля сборной Франции.

До матча

21:42 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

21:35 Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, вмещающем 47 929 зрителей.

21:25 Главным арбитром матча будет Антониу Нобре из Португалии.

Стартовые составы команд

Франция: Меньян, Кунде, Конате, Юпамекано, Эрнандес, Тчуамени, Коне, Баркола, Тюрам, Олисе, Мбаппе.

Исландия: Олафссон, Паульссон, Ингасон, Гретарссон, Йоуханнессон, Харальдссон, Андерсон, Торстейнссон, Эллертссон, Андри Гудьонсен, Даниэль Гудьонсен.

Франция

Франция после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года имеет три очка в активе и занимает вторую позицию в группе. Команда лишь по дополнительным показателям уступает лидеру группы Исландии, а также на три балла опережает третью в таблице Украину и четвертый — Азербайджан. В своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала победу над Украиной с результатом 2:0. Перед этим в матче за третье место Лиги наций коллектив также оказался на высоте, когда теперь снова-таки на выездной арене переиграл Германию с аналогичным счетом.

В четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Франция выиграла три раза при одном поражении. Такая форма говорит об отличных шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Майкл Олисе и Килиан Мбаппе — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Исландия

Исландия после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года имеет три очка в активе и первую позицию в группе. Команда лишь по дополнительным показателям опережает вторую в квартете Францию, а также на три балла опережает третью в таблице Украину и четвертый — Азербайджан. В своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разгромно переиграла Азербайджан (5:0). Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив уже остался ни с чем, когда теперь уже на чужой арене потерпел минимальное поражение от Северной Ирландии (0:1).

В шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Исландия проиграла четыре раза при двух победах. Такая форма говорит о небольших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Исак Йоханнессон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 15 матчей. В 11 играх победила сборная Франции, в 4 была зафиксирована ничья, Исландия побед над Францией не имеет.

