«Овьедо» хочет сыграть с «Зенитом» в октябре товарищеский матч

Испанский клуб, вернувшийся в этом сезоне в Ла Лигу, намерен организовать товарищеский матч с петербургскимв октябрьскую паузу национальных сборных, сообщает El Comercio.

По данным источника, главный тренер «Овьедо» серб Велько Паунович хочет, чтобы встреча с российским клубом состоялась 11 или 12 октября. Представители испанской команды постараются согласовать проведение матча на эти даты.

6 сентября «Зенит» одержал победу над швейцарским «Сьоном» со счетом 5:3 в товарищеском матче. По окончании встречи главный тренер петербуржцев Сергей Семак отметил, что очень доволен возможностью сыграть с сильной европейской командой.

В составе «Овьедо» выступает бывший игрок «Зенита» Саломон Рондон. После трех туров Ла Лиги команда занимает 15-е место с 3 очками.