«Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче

Александр Соболев — нападающий «Зенита» Фото: globallookpress.com
В составе «сине-бело-голубых» дубль оформил Матео Кассьерра, отличившись на 11-й и 28-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Роман Вега на 45+1-й минуте, Александр Соболев на 56-й минуте и Лусиано Гонду на 63-й минуте.
У «Сьона» отличились Рилинд Нивокази на 23-й минуте, Али Кабакальман на 45-й и Тео Бушларем на 80-й минуте.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Зенит — Сьон 5:3
Голы: 1:0 Матео Кассьерра (11'), 1:1 Rilind Nivokazi (23'), 2:1 Матео Кассьерра (28'), 2:2 Ali Kabacalman (45'), 3:2 Roman Vega (45 + 2'), 4:2 Александр Соболев (56'), 5:2 Luciano Gondou (пенальти) (63'), 5:3 Theo Bouchlarhem (80')
В следующем матче «Зенит» сыграет против «Балтики» 14-го сентября в РПЛ, а «Сьон» встретится с «Винтертуром» в чемпионате Швейцарии.