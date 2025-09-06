ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дэниэл ЛевиПять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 20:19
    • Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»
    «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче

    «Зенит» — «Сьон»: счет матча 5:3, обзор голов

    «Зенит» одержал победу над «Сьоном» (5:3) в рамках товарищеского противостояния.

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    В составе «сине-бело-голубых» дубль оформил Матео Кассьерра, отличившись на 11-й и 28-й минутах.

    Еще по голу записали на свой счет Роман Вега на 45+1-й минуте, Александр Соболев на 56-й минуте и Лусиано Гонду на 63-й минуте.

    У «Сьона» отличились Рилинд Нивокази на 23-й минуте, Али Кабакальман на 45-й и Тео Бушларем на 80-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Зенит — Сьон 5:3
    Голы: 1:0 Матео Кассьерра (11'), 1:1 Rilind Nivokazi (23'), 2:1 Матео Кассьерра (28'), 2:2 Ali Kabacalman (45'), 3:2 Roman Vega (45 + 2'), 4:2 Александр Соболев (56'), 5:2 Luciano Gondou (пенальти) (63'), 5:3 Theo Bouchlarhem (80')

    В следующем матче «Зенит» сыграет против «Балтики» 14-го сентября в РПЛ, а «Сьон» встретится с «Винтертуром» в чемпионате Швейцарии.

