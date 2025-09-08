ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
  • 08:14
    • «Овьедо» хочет сыграть с «Зенитом» в октябре товарищеский матч
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
    Все новости спорта

    Раков: «Крылья Советов» могут попасть в топ-8

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков прокомментировал старт сезона в исполнении своей новой команды.

    Вадим Раков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Раков

    «У нас был потрясающий старт, но потом произошел небольшой спад. Пообщались внутри команды, что-то нам донес тренерский штаб, и последние два матча перед паузой на сборные — с "Динамо" и "Локомотивом" — мы провели хорошо. Если продолжим в таком же духе, то сможем добиться серьезного результата.

    Да, задача попадания в Топ-8 вполне реальна для нас. Если будем продолжать хорошо выступать, то можем спокойно закончить чемпионат в топ-8. Главное — не сбавлять к себе требования», — сказал Раков «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Раков принадлежит «Локомотиву» и отдан в аренду самарскому клубу до конца сезона. Сейчас «Крылья Советов» занимают 8-е место в чемпионате России с 9 очками.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Албания — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры