Раков: «Крылья Советов» могут попасть в топ-8

Форвард «Крыльев Советов»прокомментировал старт сезона в исполнении своей новой команды.

«У нас был потрясающий старт, но потом произошел небольшой спад. Пообщались внутри команды, что-то нам донес тренерский штаб, и последние два матча перед паузой на сборные — с "Динамо" и "Локомотивом" — мы провели хорошо. Если продолжим в таком же духе, то сможем добиться серьезного результата.

Да, задача попадания в Топ-8 вполне реальна для нас. Если будем продолжать хорошо выступать, то можем спокойно закончить чемпионат в топ-8. Главное — не сбавлять к себе требования», — сказал Раков «СЭ».

Раков принадлежит «Локомотиву» и отдан в аренду самарскому клубу до конца сезона. Сейчас «Крылья Советов» занимают 8-е место в чемпионате России с 9 очками.