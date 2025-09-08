Раков объяснил, почему выбрал «Крылья», а не «Пари НН»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в интервью «СЭ» объяснил, почему выбрал переход в самарский клуб перед началом сезона.

— У тебя было два варианта продолжения карьеры перед этим сезоном — «Крылья» и «Пари НН». Почему все-таки выбрал Самару?

— Когда узнал об интересе двух клубов, то сразу же начал общаться с мамой и бабушкой по этому поводу. Мы стали разбирать все плюсы и минусы городов и команд. Сначала выбор пал на «Пари НН», но потом позвонил агент и сказал об аренде в «Крылья Советов». Я обрадовался этому, а когда уже прилетел в Самару, то вдвойне обрадовался данному выбору, — сказал Раков «СЭ».

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков назвал основную причину, почему он оказался в самарском клубе в этом сезоне. Им также активно интересовался «Пари НН».

«Когда узнал об интересе двух клубов, то сразу же начал общаться с мамой и бабушкой по этому поводу. Мы стали разбирать все плюсы и минусы городов и команд. Сначала выбор пал на "Пари НН", но потом позвонил агент и сказал об аренде в "Крылья Советов". Я обрадовался этому, а когда уже прилетел в Самару, то вдвойне обрадовался данному выбору», — сказал Раков «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

20-летний Раков является воспитанником «Локомотива» и отдан в аренду в «Крылья Советов» до конца сезона. Всего за самарцев в этом сезоне он провел 8 матчей, забил в них 5 голов и сделал 2 ассиста.