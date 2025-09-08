ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
    Все новости спорта

    Монтелла: Турции нельзя падать духом после разгрома от Испании

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Турции Футбол Турции Сборная Испании Футбол Испании
    Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла считает, что несмотря на разгром от Испании (0:6) в отборе на ЧМ-2026, его футболисты не должны падать духом, а смотреть с оптимизмом вперед.

    Винченцо Монтелла
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винченцо Монтелла

    «Мы все очень огорчены — больно за игроков и болельщиков. Я также расстроен результатом. Сперва у нас было несколько возможностей, но мы их не реализовали. А соперник забил дважды. В такой ситуации теряется уверенность.

    Мы не должны падать духом. Этот матч станет для нас огромным уроком. Мы выйдем из этой ситуации едиными, станем сильнее», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на футбол

    После двух матчей Испания возглавляет таблицу группы Е с 6 очками. Турция (3) пока идет на третьей строчке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Паркс — Видманова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры