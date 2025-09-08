Монтелла: Турции нельзя падать духом после разгрома от Испании

Главный тренер сборной Турциисчитает, что несмотря на разгром от(0:6) в отборе на ЧМ-2026, его футболисты не должны падать духом, а смотреть с оптимизмом вперед.

«Мы все очень огорчены — больно за игроков и болельщиков. Я также расстроен результатом. Сперва у нас было несколько возможностей, но мы их не реализовали. А соперник забил дважды. В такой ситуации теряется уверенность.

Мы не должны падать духом. Этот матч станет для нас огромным уроком. Мы выйдем из этой ситуации едиными, станем сильнее», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

После двух матчей Испания возглавляет таблицу группы Е с 6 очками. Турция (3) пока идет на третьей строчке.