Тренер Катара Лопетеги: У России суперзвезды есть даже на скамейке

Главный тренер сборной Катарапрокомментировал разгромное поражение от России со счетом 1:4 в товарищеской игре.

«Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвёзды для вас, для российского футбола. Но у России есть много суперзвёзд не только в основном составе, но и на скамейке запасных. В этой сборной есть много футболистов, которые играют на высоком уровне, это очень важно», — сказал Лопетеги «Чемпионату».

С Катаром известный испанский специалист работает с мая 2025 года. Он известен по работе с «Реалом». «Вест Хэмом» и другими клубами. Всего при Лопетеги Катар сыграл 4 встречи и одержал всего одну победу.