Хорватия разгромила Черногорию в матче квалификации ЧМ-2026

Лука Модрич — полузащитник сборной Хорватии Фото: globallookpress.com
В одной из встреч Хорватия обыграла Черногорию со счетом 4:0.
В составе хозяев голы записали на свой счет Кристиян Якич на 35-й минуте, Андрей Крамарич на 51-й минуте и Иван Перишич на 90+2-й минуте.
На 85-й минуте полузащитник Черногории Эдвин Куч забил гол в свои ворота.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
Хорватия — Черногория 4:0
Голы: 1:0 Кристиян Якич (35'), 2:0 Андрей Крамарич (51'), 3:0 Эдвин Куч (автогол) (85'), 4:0 Иван Перишич (90 + 2') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Шутало, Дуйе Чалета-Цар, Йосип Штанишич, Кристиян Якич, Лука Модрич (Никола Моро, 82'), Марио Пашалич (Тони Фрук, 61'), Иван Перишич, Андрей Крамарич (Мартин Батурина, 71'), Франьо Иванович (Анте Будимир, 61'), Petar Sucic (Ловро Майер, 71') Черногория: Даниэль Петкович, Никола Шипчич, Стефан Савич, Игор Вуячич (Слободан Рубежич, 7'), Дритон Цамай (Андрия Вукчевич, 59'), Никола Крстович, Стеван Йоветич (Стефан Лончар, 60'), Milan Vukotic (Марко Бакич, 46'), Milos Brnovic (Эдвин Куч, 74'), Andrija Bulatovic, Milan Roganovic Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (25'), Andrija Bulatovic (34'), Andrija Bulatovic (42'), Стефан Савич (43')
После этого матча Хорватия занимает 1-е место в своей группе с 12-ю очками в активе, а Черногория — на 4-й позиции (6 баллов).
Фарерские острова одолели Гибралтар со счетом 1:0.
Единственный гол у гостей забил Мартин Агнассон на 68-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
Гибралтар — Фарерские острова 0:1
Гол: 0:1 Martin Agnarsson (68') Гибралтар: Брэдли Банда, Итан Джолли, Бернарду Лопеш, Джулиан Валарино (Kai Mauro, 82'), Николас Позо (Liam Jessop, 82'), Грэм Торилья (Dylan Borge, 75'), Андре Тжей де Барр, Patrick John McClafferty, Carlos Peliza Richards, Julian Del Rio (Аюб Эль-Хмиди, 70'), James Scanlon (Luca Scanlon, 82') Фарерские острова: Маттиас Хейинссон Ламхавудже, Андриас Эдмундссон, Самуэль Чуквуди, Йоаннес Бьярталид (Ханус Сёренсен, 59'), Арни Фредриксберг (Мейнхард Ольсен, 86'), Брандур Хендрикссон, Гуннар Ватнхамар, Палл Андрассон Клеттскард (Йоан Эдмундссон, 59'), Martin Agnarsson, Geza David Turi (Адриан Юстинуссен, 73'), Jann Benjaminsen (Йоаннес Даниэльсен, 59') Предупреждения: Грэм Торилья (18'), Николас Позо (61'), Carlos Peliza Richards (77'), Маттиас Хейинссон Ламхавудже (90 + 1')
Фарерские острова располагаются на 3-й позиции в своей группе с 6-ю баллами в копилке. Гибралтар — на последней 5-й строчке без набранных очков.