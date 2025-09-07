ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Турция — Испания. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция квалификационного матча Чемпионата мира

    Футбол Футбол Турции Сборная Испании Футбол Испании
    Ламин Ямаль
    Ламин Ямаль
    В воскресенье, 7-го сентября, в группе Е состоится матч 2-го тура квалификационного раунда Чемпионата мира, в котором сборная Турции примет сборную Испании. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

    Перед матчем

    21:25 Матч пройдёт в Конье, на стадионе «Конья Бююкшехир Беледие Стадиуму», вмещающем в себя 42042 зрителя.

    21:15 Рассудит матч Майкл Оливер из Англии.

    Стартовые составы

    Турция: Чакыр, Демирал, Эльмалы, Бардакчи, Мюлдюр, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Юксек, Акгюн, Актюркоглу

    Испания: Симон, Ле Норман, Хейсен, Порро, Кукурелья, Мерино, Субименди, Педри, Уильямс, Ямаль, Оярсабаль

    Турция

    Главный тренер турецкой национальной команды Винченцио Монтелла наверняка имеет немало поводов для беспокойства, не смотря на победу своей команды над сборной Грузии в 1-ом туре. По началу в прошлый четверг всё складывалось как нельзя лучше: Мерт Мюлдюр забил быстрый гол уже на третьей минуте, а затем Керем Актюркоглу оформил дубль. Тем не менее в середине второго тайма Зурико Давиташвили сократил отставание, а на 90-й минуте Хвича Кварацхелия сделал его минимальным, заставив понервничать турецких болельщиков в концовке матча. Этот матч наглядно показал, что оборона турков сейчас выглядит ненадёжно — сборная Грузии нанесла целых 15 ударов по воротам. Впереди у сборной Турции куда более серьёзный соперник — Испания, чемпион Европы, финалист последней Лиги наций, команда, способная создать проблемы обороне любой сборной мира.

    Понятно, что сборной Турции будет очень трудно конкурировать с испанцами в борьбе за первую строчку в таблице группы Е, но тем не менее, на своей земле, при поддержке одних из самых горячих болельщиков в мире, команда Монтеллы имеет шанс и попытается им воспользоваться. Сборная Турции за всю свою историю выступала на мировом мундиале всего дважды, но теперь, с изменением формата турнира и при наличии одарённого поколения игроков настало время сделать шаг вперёд.

    Испания

    Что касается Испании, то главным поводом для разговоров стала вынужденная замена Ламина Ямаля во втором тайме матча с Болгарией, в котором Испания победила в гостях со счётом 3:0. Один из самых ярких талантов современного футбола всерьёз обеспокоил национальную сборную, когда стало известно о его травме спины. Ямаль не тренировался в пятницу, но главный тренер гостей Де ла Фуэнте рассчитывает, что нападающий «Барселоны», который в прошлый раз вновь стал самым ярким игроком на поле, будет готов к игре с Турцией.

    Отличившиеся в первом туре Микель Оярсаналь, Марк Кукурелья и Микель Мерино, наверняка снова появятся в стартовом составе. Также сообщается о возвращении в строй Даниэля Карвахаля и Родри — одних из самых опытных игроков команды. Испания находится в отличной форме и не знает вкуса поражений с марта 2023 года. После успеха в матче с Болгарией «красные» постараются сохранить свое доминирование в группе и обеспечить себе ровный путь к Чемпионату мира.

    Личные встречи

    Команды встречались между собой 11 раз за всю историю противостояний, 6 из них закончились победой испанцев, 4 матча завершились ничейным результатом. Турция одержала всего две победы над Испанией, а последняя победа над «Ла Рохой» состоялась в 1967 году, что наглядно демонстрирует масштаб стоящей перед ней задачи в этом матче. Испания же выиграла три последних матча против Турции, а их последняя встреча состоялась на Евро 2016 и закончилась победой со счетом 3:0 на групповом этапе турнира.

