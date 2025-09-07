3-й сетЯнник Синнер — Карлос АлькарасОнлайн
    Сергеев: Между игроками есть взаимопонимание, мы понимаем требования тренера

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Катара
    Нападающий сборной России Иван Сергеев высказался о матче против Катара (4:1).

    Иван Сергеев
    Иван Сергеев

    «Приятно такие голы забивать. Я хорошо отдал пяткой, а Леше Миранчуку оставалось выйти один на один [с вратарем] и забить гол, что он и сделал. Получилась классная комбинация. Я думаю, сегодня была хорошая игра.

    Между игроками есть взаимопонимание, мы понимаем требования тренера. Карпин сказал нам, чтобы мы меньше ошибались, потому что в игре с Иорданией было много глупых ошибок. Я думаю, что мы полностью контролировали игру. Конечно, второй тайм не задался, пропустили ненужный гол. В целом была суперская игра. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать.

    На игре была жара, в первые минуты все задышали. Но ничего, потом разбегались. Конечно, непривычно играть при такой температуре, у нас в России такого нет. Но ничего страшного, все довольны, что удалось на выезде сыграть с Катаром.

    Мой гол? Леша Батраков пробил, вратарь отбил мяч прямо передо мной, а мне оставалось только перекинуть его, что я и сделал. Хорошо, что забил, очень рад», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

    Напомним, что перед этим сборная России также сыграла вничью со сборной Иордании со счетом 0:0.

