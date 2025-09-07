2-й таймСеверная Македония — ЛихтенштейнОнлайн
    Джоко Зайков Северная Македония — Лихтенштейн. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:11
    • Россия разгромила Катар в товарищеском матче
  • 18:51
    • Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
    Все новости спорта

    Россия разгромила Катар в товарищеском матче

    Катар — Россия: счет матча 1:4, обзор голов

    Сборная Катара на своем поле потерпела разгромное поражение от сборной России в товарищеской игре со счетом 1:4.

    Уже в первом тайме подопечные Валерия Карпина забили три мяча.

    На 33-й минуте счет открыл Александр Головин с передачи Алексея Батракова. Через две минуты преимущество удвоил Матвей Кисляк, ему ассистировал Данил Круговой.

    Третий мяч на 45-й минуте забил Иван Сергеев.

    Единственный мяч Катара забил Акрам Афиф на 62-й минуте.

    Точку в матче на 69-й минуте точным ударом поставил Алексей Миранчук.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Катар — Россия 1:4
    Голы: 0:1 Golovin A. (33'), 0:2 Матвей Кисляк (35'), 0:3 Иван Сергеев (45'), 1:3 Арсен Адамов (62'), 1:4 Miranchuk Al. (69')

