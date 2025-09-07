Россия разгромила Катар в товарищеском матче

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Уже в первом тайме подопечные Валерия Карпина забили три мяча.
На 33-й минуте счет открыл Александр Головин с передачи Алексея Батракова. Через две минуты преимущество удвоил Матвей Кисляк, ему ассистировал Данил Круговой.
Третий мяч на 45-й минуте забил Иван Сергеев.
Единственный мяч Катара забил Акрам Афиф на 62-й минуте.
Точку в матче на 69-й минуте точным ударом поставил Алексей Миранчук.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Катар — Россия 1:4
Голы: 0:1 Golovin A. (33'), 0:2 Матвей Кисляк (35'), 0:3 Иван Сергеев (45'), 1:3 Арсен Адамов (62'), 1:4 Miranchuk Al. (69')