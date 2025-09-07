Россия разгромила Катар в товарищеском матче

на своем поле потерпела разгромное поражение отв товарищеской игре со счетом 1:4.

Уже в первом тайме подопечные Валерия Карпина забили три мяча.

На 33-й минуте счет открыл Александр Головин с передачи Алексея Батракова. Через две минуты преимущество удвоил Матвей Кисляк, ему ассистировал Данил Круговой.

Третий мяч на 45-й минуте забил Иван Сергеев.

Единственный мяч Катара забил Акрам Афиф на 62-й минуте.

Точку в матче на 69-й минуте точным ударом поставил Алексей Миранчук.