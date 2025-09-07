Катар — Россия. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 7-го сентября, состоится товарищеский матч, в котором сборная Катара примет сборную России. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Ход матча

45+2' Звучит свисток на перерыв. 3:0 в пользу сборной России. Отдохнем немного.

45' 2 минуты компенсировано к первому тайму.

44' Гооооооооол! 0:3! Сергеев! Добил мяч Иван в ворота после того, как голкипер справился с ударом Батракова и отбил перед собой.

41' По сути, весь первый тайм идет по одному и тому же сценарию. Россия в атаке, Катар в защите.

39' И снова россияне забрали мяч себе и контролируют его.

37' Могло быть опасно у ворот Сафонова, но мяч улетел за пределы поля. Ничего не могут катарцы создать впереди.

35' Гоооооооооол! 0:2! Кисляк! Навес Кругового с фланга и Кисляк оказался один в штрафной соперника и головой переправил мяч в ворота.

33' Гоооооооол! Головин! 0:1! Батраков прошел по флангу, прострелил, а Александр замкнул мяч в ворота соперника!

32' Удар Антона Миранчука из непростой позиции. Неточно.

30' Мяч продолжает находиться в ногах у наших соотечественников, но создать что-то не выходит.

28' Первый угловой у Катара, но российские футболисты без проблем выбили мяч.

26' Теперь удар Батракова издали и тоже неточно. Россияне полностью владеют мячом и инициативой. Ничего не выходит у хозяев поля.

24' Кисляк решился пробить издали, но намного выше ворот пролетел мяч.

22' Супермомент у сборной России! Перекладина спасает Катар после удара Батракова головой! Сильянов выдал шикарный навес на Алексея, который пробивал в касание, но чуть не попал.

20' Пока что у катарцев абсолютно ничего не было в атаке. Россияне активны, идут вперед, но последний пас оставляет желать лучшего.

18' Попытались убежать футболисты из Катара в контратаку, но в итоге атака захлебнулась и превратилась в позиционную, которая ни к чему не привела.

16' Удар Сергеева с линии штрафной слета, но неточно. Никто не мешал ему пробить, оставили одного нападающего.

14' После второго подряд углового дело дошло до ударов, но все три «выстрела» были заблокированы защитниками, которые ложатся под мяч.

12' А вот и первый момент! Алексей Миранчук обработал мяч, обыграл соперника и пробил в ближний угол, но голкипер перевел мяч на угловой.

10' Проникающая передача от Кисляка в штрафную, но немного сильно и мяч прилетел в руки вратаря.

8' Пока что идет такая себе разведка боем. Да, мяч у россиян и они пытаются что-то создавать, но катарцы уверенно действуют в обороне.

6' Головин прорвался по флангу и прострелил, но мяч в руки забрал вратарь катарцев.

4' Пытался обострить Кисляк, но выпустил мяч за пределы поля в атаке.

3' Круговой попытался навесить с фланга, но защитники без проблем вынесли мяч.

1' Матч стартовал! Смотрим, наблюдаем!

Перед матчем

18:15 Команды вышли на поле, звучат гимны. Скоро начнется игра.

18:10 Подоспел и состав сборной Катара: Баршам, Али, Мигель, Хухи, Амин, Мадибо, Тарек, Афиф, Мунтари, Фатхи, Эдмилсон.

18:00 На трибунах ожидается много болельщиков, ведь вход на стадион сделали абсолютно свободным. Уже показывали, что на арене присутствуют фанаты и нашей сборной.

17:50 Рассудит сегодняшних соперников бригада арбитров из Ирака во главе с Юсифом Саидом Хасаном.

17:40 Сегодняшние соперники сыграют на стадионе «Джассим Бин Хама — Аль Садд» в Эр-Райяне, на котором проводились матчи прошлого чемпионата мира.

Уже известен стартовый состав сборной России на игру: Сафонов, Сильянов, Дивеев, Осипенко, Круговой, Батраков, Кисляк, Миранчук Ал, Миранчук Ан, Сергеев, Головин.

Катар

Национальная команда Катара еще не пробилась на чемпионат мира, но вполне может это сделать. Катарцы завершили групповой этап на четвертом месте, пропустив вперед Иран, Узбекистан и ОАЭ. По этой причине их ожидает еще один раунд квалификации, где им предстоит сыграть с ОАЭ и Оманом и необходимо занимать первое место в этой мини-группе.

В последнее время катарская сборная проводит товарищеские матчи. В сентябре она уже сыграла вничью с Бахрейном (2:2). В августе двукратный обладатель Кубка Азии уступил Ливану (0:1), но выиграл у своей же молодежки (3:1). В июле «бордовые» крупно уступили итальянскому «Удинезе» (0:3), но выиграли у украинского «Металлиста 1925». В любом случае хозяева прошлого чемпионата мира попытаются сделать все, чтобы пробиться на Мундиаль. Иначе же наставника команды Юлена Лопетеги просто не простят.

Россия

Главная команда России уже на протяжении более чем трех лет принимает участие исключительно в товарищеских поединках по причине отстранения от международных соревнований. Когда наступит просвет в данном вопросе пока что неизвестно, поэтому россияне выступают против тех соперников, которые согласны против нас играть.

С топовыми сборными российская «националка» не играет, довольствуясь поединками с командами из Азии и Африки. Вот в сентябре сборная России уже успела сыграть в домашнюю ничью с Иорданией (0:0). Перед этим подопечные Валерия Карпина собирались в июне, когда разгромили Беларусь (4:1) и сыграли вничью с Нигерией (1:1). Также в этом году россияне разбили Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).

Личные встречи

Команды встречались между собой три раза. В 2023 году соперники сыграли вничью 1:1, в 2016 году победу со счетом 2:1 добыл Катар, а в 2011 году также была зафиксирована ничья 1:1. Россияне еще не выигрывали у катарцев.

Эксперты LiveSport.Ru составили к этому матчу прогноз с коэффициентом 3.50.