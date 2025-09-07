Кин: Англия откатилась к своим старым настройкам, особенно во втором тайме

Бывший полузащитникоценил игру сборной матче квалификации ЧМ-2026 против(2:0).

«Тренер в конце выглядел не очень-то довольным. Он снова будет недоволен вторым таймом. Мы же говорим о высоких стандартах, о выработке механизмов. Я думаю, что Англия откатилась к своим старым настройкам сегодня, особенно во втором тайме.

Поперечные и обратные передачи. Мы видели их два гола, особенно второй — простой, с навеса. Нужно чаще подавать, не усложнять игру. Я все еще считаю, что они слишком часто откатываются назад», — сказал Кин Sky Sports.

После этого матча Англия занимает 1-е место в группе К с 12-ю очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Сербии 9-го сентября.