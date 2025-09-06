ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026

    Англия — Андорра: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Андорры
    Сборная Англии одержала победу над Андоррой (2:0) в матче 5-го тура группы К квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Деклан Райс — игрок сборной Англии
    Деклан Райс — игрок сборной Англии

    На 25-й минуте защитник сборной Андорры Кристиан Гарсия забил гол в свои ворота.

    Англия удвоила свое преимущество на 67-й минуте благодаря голу Деклана Райса.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K
    Англия — Андорра 2:0
    Голы: 1:0 Кристиан Гарсия (автогол) (25'), 2:0 Деклан Райс (67') Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс (Тино Ливраменто, 69'), Марк Гехи (Эзри Конса, 76'), Дэниел Бёрн, Майлс Льюис-Скелли, Эллиот Андерсон, Деклан Райс (Морган Роджерс, 69'), Эберечи Эзе (Морган Гиббз-Уайт, 78'), Чуквунонсо Мадуэке, Маркус Рашфорд (Энтони Гордон, 68'), Гарри Кейн Андорра: Икер, Жоан Сервос (Хесус Рубио, 90'), Марк Валес (Джоэль Гиллен, 59'), Мойсес Сан-Никола, Иан Оливера, Кристиан Гарсия, Макс Льовера, Cucu, Pau Babot (Марк Ребес, 90'), Aron Rodrigo Tapia (Адриан Гомеш, 82'), Biel Borra Font Предупреждения: Pau Babot (6'), Дэниел Бёрн (90')

    После этого матча Англия занимает 1-е место в группе К с 12-ю очками в активе. Андорра — на последней 5-й позиции (0).

    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры