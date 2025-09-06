Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026

Деклан Райс — игрок сборной Англии Фото: globallookpress.com
На 25-й минуте защитник сборной Андорры Кристиан Гарсия забил гол в свои ворота.
Англия удвоила свое преимущество на 67-й минуте благодаря голу Деклана Райса.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K
Англия — Андорра 2:0
Голы: 1:0 Кристиан Гарсия (автогол) (25'), 2:0 Деклан Райс (67') Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс (Тино Ливраменто, 69'), Марк Гехи (Эзри Конса, 76'), Дэниел Бёрн, Майлс Льюис-Скелли, Эллиот Андерсон, Деклан Райс (Морган Роджерс, 69'), Эберечи Эзе (Морган Гиббз-Уайт, 78'), Чуквунонсо Мадуэке, Маркус Рашфорд (Энтони Гордон, 68'), Гарри Кейн Андорра: Икер, Жоан Сервос (Хесус Рубио, 90'), Марк Валес (Джоэль Гиллен, 59'), Мойсес Сан-Никола, Иан Оливера, Кристиан Гарсия, Макс Льовера, Cucu, Pau Babot (Марк Ребес, 90'), Aron Rodrigo Tapia (Адриан Гомеш, 82'), Biel Borra Font Предупреждения: Pau Babot (6'), Дэниел Бёрн (90')
После этого матча Англия занимает 1-е место в группе К с 12-ю очками в активе. Андорра — на последней 5-й позиции (0).