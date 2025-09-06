Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026

Эдин Джеко — нападающий Боснии и Герцеговины Фото: globallookpress.com
В одной из встреч Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино со счетом 6:0.
Дублем в этом матче отметился нападающий Эдин Джеко, который отличился на 70-й и 72-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Беньямин Тахирович на 22-й минуте, Самед Баждар на 81-й минуте, Керим-Сэм Алайбегович на 85-й и Нихад Муякич на 90-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H
Сан-Марино — Босния и Герцеговина 0:6
Голы: 0:1 Беньямин Тахирович (22'), 0:2 Эдин Джеко (70'), 0:3 Эдин Джеко (72'), 0:4 Самед Баждар (81'), 0:5 Kerim Alajbegovic (85'), 0:6 Нихад Муякич (90') Сан-Марино: Филиппо Фаббри, Микеле Чеволи, Алессандро Голинуччи, Лоренцо Капиккьони (Марчелло Муларони, 73'), Филиппо Берарди (Gabriel Capicchioni, 62'), Никола Нанни, Edoardo Colombo, Giacomo Valentini (Marco Pasolini, 84'), Alberto Riccardi, Samuele Zannoni (Matteo Valli Casadei, 73'), Andrea Contadini (Алессандро Този, 62') Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Степан Раделич, Адриан Леон Баришич, Юсуф Газибегович, Беньямин Тахирович (Eman Kospo, 76'), Иван Башич, Харис Хайрадинович (Эсмир Байрактаревич, 46'), Эдин Джеко (Самед Баждар, 73'), Эрмедин Демирович (Amar Memic, 61'), Kerim Alajbegovic, Dzenis Burnic (Нихад Муякич, 73') Предупреждения: Andrea Contadini (4'), Адриан Леон Баришич (54'), Dzenis Burnic (68'), Лоренцо Капиккьони (69') Удаление: Алессандро Голинуччи (16')
После этого матча Босния и Герцеговина занимает 1-е место в группе Н с 12-ю очками в активе. Сан-Марино — на последней 5-й позиции (0).
Австрия обыграла Кипр со счетом 1:0.
Единственный гол хозяева забили на 54-й минуте, отличился Марсель Забитцер с пенальти.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H
Австрия — Кипр 1:0
Гол: 1:0 Марсель Забитцер (пенальти) (54') Австрия: Александр Шлагер, Филипп Линхарт, Давид Алаба (Кевин Дансо, 69'), Филипп Мвене, Конрад Лаймер, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер (Стефан Пош, 69'), Патрик Виммер (Романо Шмид, 46'), Кристоф Баумгартнер, Марсель Забитцер, Марко Арнаутович (Михаэль Грегорич, 46') Кипр: Костас Пилеас, Константинос Лайфис, Фабиано, Иоаннис Питтас (Пиерос Сотириу, 67'), Маринос Ционис (Ioannis Costi, 67'), Харалампос Харалампус (Андроникос Какулис, 78'), Григорис Кастанос (Хараламбос Кириаку, 88'), Костакис Артиматас (Янис Кусулос, 88'), Лойзос Лойзу, Christos Sielis, Andreas Shikkis Предупреждения: Костас Пилеас (24'), Лойзос Лойзу (45'), Christos Sielis (53'), Стефан Пош (75')
Австрия располагается на 2-й позиции в своей группе с 9-ю очками в активе. Кипр — на 4-й строчке (3).