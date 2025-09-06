Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»

Переход атакующего полузащитникав российский клубне состоится.

По информации Sport24, сделка сорвалась по нескольким причинам. Во-первых, сам футболист отказался от возвращения в Россию и хочет продолжить карьеру в европейских чемпионатах.

Во-вторых, «Акрон» снизил первоначальное предложение по трансферу с 1 миллиона евро до 600 тысяч, что не устроило сербский клуб. Хотя «Акрон» был готов предложить Пруцеву трехлетний контракт, сторонам не удалось договориться.

В сезоне 2024/25 хавбек провел за «Црвену Звезду» 13 матчей и отдал две результативные передачи.