    Дэниэл ЛевиПять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 20:19
    • Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»
  • 19:50
    • «Шанхайские Драконы» забили семь шайб в ворота СКА в матче КХЛ
    Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»

    Переход атакующего полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева в российский клуб «Акрон» не состоится.

    Егор Пруцев
    Егор Пруцев

    По информации Sport24, сделка сорвалась по нескольким причинам. Во-первых, сам футболист отказался от возвращения в Россию и хочет продолжить карьеру в европейских чемпионатах.

    Во-вторых, «Акрон» снизил первоначальное предложение по трансферу с 1 миллиона евро до 600 тысяч, что не устроило сербский клуб. Хотя «Акрон» был готов предложить Пруцеву трехлетний контракт, сторонам не удалось договориться.

    В сезоне 2024/25 хавбек провел за «Црвену Звезду» 13 матчей и отдал две результативные передачи.

