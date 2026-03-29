30 марта в 26 тура российской Первой лиги сыграют «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Торпедо»

Турнирное положение: Московская команда в прошлом сезоне выступала в РПЛ, а сейчас борется за выживание в Первой лиге. «Торпедо» занимает 14-е место в таблице с 30-ю очками в активе.

Команда опережает зону вылета на 4 балла, имея игру в запасе. К тому же, «Торпедо» не лучшим образом выступает на своем поле, набрав 15 очков из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги «Торпедо» обыграло в гостях «Челябинск» со счетом 1:0, забив победный гол на 81-й минуте. Матчем ранее москвичи разгромили «Нефтехимик» (3:0).

Команда удачно стартовала после зимней паузы. За 4 поединка «Торпедо» проиграло только «Родине» со счетом 0:2 и трижды победило. За этот отрезок команда забила 6 голов при 2-х пропущенных.

Состояние команды: Вероятно, «Торпедо» все-таки сохранит прописку в Первой лиге. Москвичи проводят отличный отрезок, следующий матч против «СКА-Хабаровска» — отличная возможность отдалиться от зоны вылета.

Стоит отметить, что «Торпедо» тяжело даются матчи против хабаровского соперника. В последних 5-и встречах команда обыграла «СКА-Хабаровск» дважды, столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане являются крепким середняком в Первой лиге. После 25-и туров «СКА-Хабаровск» занимает 10-ю строчку с 33 очками в активе.

При этом, плотность таблицы в Первой лиге очень высока. Команде не стоит расслабляться, ведь «Торпедо» может сравняться с ними уже после 26-го тура. К тому же, «СКА-Хабаровск» отстает от топ-4 в лиге всего на пять пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече хабаровчане уступили «Арсеналу» из Тулы со счетом 1:3, пропустив решающий гол на 65-й минуте. До этого «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Родиной» (2:2).

После возобновления нынешнего сезона команда успела провести 4 матча, где одержала победу только над «Чайкой» (3:1), дважды уступила и однажды сыграла вничью.

Состояние команды: До зимней паузы у «СКА-Хабаровска» были отличные серии с набранными очками, а после возобновления сезона команда пробуксовывает, теряя позиции.

Предстоящий матч очень важен с точки зрения турнирного положения. У «СКА-Хабаровска» ключевым игроком может стать испанский нападающий Джакобо Алькальде, который в 2-х последних поединках забил 3 гола.

Статистика для ставок

У «Торпедо» 3 победы в 4-х последних матчах

«СКА-Хабаровск» не может победить на протяжении 3-х последних поединков

В последних 5-х очных встречах «Торпедо» дважды уступало «СКА-Хабаровску»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Торпедо» с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа «СКА-Хабаровска» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Команды в 1-м тайме сыграют аккуратно. Можно предположить, что после первых 45-и минут будет ничейный результат.

2.00 Ничья в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: «Торпедо» проводит удачный отрезок, команда одержит очередную победу.

1.83 Победа «Торпедо». Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа «Торпедо» за 1.83.