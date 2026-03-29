30 марта в 26 тура российской Первой лиги сыграют «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Торпедо»

Турнирное положение: Московская команда в прошлом сезоне выступала в РПЛ, а сейчас борется за выживание в Первой лиге.  «Торпедо» занимает 14-е место в таблице с 30-ю очками в активе.

Команда опережает зону вылета на 4 балла, имея игру в запасе.  К тому же, «Торпедо» не лучшим образом выступает на своем поле, набрав 15 очков из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги «Торпедо» обыграло в гостях «Челябинск» со счетом 1:0, забив победный гол на 81-й минуте.  Матчем ранее москвичи разгромили «Нефтехимик» (3:0).

Команда удачно стартовала после зимней паузы.  За 4 поединка «Торпедо» проиграло только «Родине» со счетом 0:2 и трижды победило.  За этот отрезок команда забила 6 голов при 2-х пропущенных.

Состояние команды: Вероятно, «Торпедо» все-таки сохранит прописку в Первой лиге.  Москвичи проводят отличный отрезок, следующий матч против «СКА-Хабаровска» — отличная возможность отдалиться от зоны вылета.

Стоит отметить, что «Торпедо» тяжело даются матчи против хабаровского соперника.  В последних 5-и встречах команда обыграла «СКА-Хабаровск» дважды, столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане являются крепким середняком в Первой лиге.  После 25-и туров «СКА-Хабаровск» занимает 10-ю строчку с 33 очками в активе.

При этом, плотность таблицы в Первой лиге очень высока.  Команде не стоит расслабляться, ведь «Торпедо» может сравняться с ними уже после 26-го тура.  К тому же, «СКА-Хабаровск» отстает от топ-4 в лиге всего на пять пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече хабаровчане уступили «Арсеналу» из Тулы со счетом 1:3, пропустив решающий гол на 65-й минуте.  До этого «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Родиной» (2:2).

После возобновления нынешнего сезона команда успела провести 4 матча, где одержала победу только над «Чайкой» (3:1), дважды уступила и однажды сыграла вничью.

Состояние команды: До зимней паузы у «СКА-Хабаровска» были отличные серии с набранными очками, а после возобновления сезона команда пробуксовывает, теряя позиции.

Предстоящий матч очень важен с точки зрения турнирного положения.  У «СКА-Хабаровска» ключевым игроком может стать испанский нападающий Джакобо Алькальде, который в 2-х последних поединках забил 3 гола.

Статистика для ставок

  • У «Торпедо» 3 победы в 4-х последних матчах
  • «СКА-Хабаровск» не может победить на протяжении 3-х последних поединков
  • В последних 5-х очных встречах «Торпедо» дважды уступало «СКА-Хабаровску»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Торпедо» с коэффициентом 1.83.  Ничья оценена в 3.40, а победа «СКА-Хабаровска» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Команды в 1-м тайме сыграют аккуратно.  Можно предположить, что после первых 45-и минут будет ничейный результат.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: «Торпедо» проводит удачный отрезок, команда одержит очередную победу.

Ставка: Победа «Торпедо» за 1.83.