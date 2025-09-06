«Аяччо» сослали в 7-й дивизион Франции

Футбольный клубизбежал исчезновения, сообщает ici RCFM.

Корсиканский клуб в сезоне-2025/26 в нынешнем сезоне будет играть в Региональной лиге 2, седьмом дивизионе страны.

Всего три года назад «Аяччо» выступал в Лиге 1, а затем вылетел в Лигу 2. Летом 2025 года команда с Корсики не смогла пройти финансовую проверку и была отправлена в Национальную лигу (третий дивизион), а затем и вовсе исключен из всех национальных чемпионатов.

Похожие финансовые проблемы испытывает другой клуб региона — «Газелек Аяччо». Два года назад команда из-за финансовых проблем была понижена до Региональной лиги 2.