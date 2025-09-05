2-й таймСловения — ШвецияОнлайн
    Виктор ДьекерешСловения — Швеция. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:11
    • «Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ
  • 20:16
    • Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в августе
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
    Ловчев поделился мнением о переходе Пальцева в «Краснодар»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о переходе защитника Валентина Пальцев из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар».

    Валентин Пальцев
    Валентин Пальцев

    «Тут идет работа агентов и спортивных директоров. На сегодняшний день первое, что смотрят, — турнирная таблица. Одни на первом месте, чемпионы страны. Другие же уже с 2017 года не могут и близко подойти.

    Более того, сегодня за трансферами стоят деньги. Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. Значит, в "Краснодаре" лучше сработали — только и всего», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

  • Трансферные авантюры: Исак, Субименди, Луис Диас и еще 10 сомнительных сделок
  • Некоторые трансферы выглядят идеальными только на бумаге
  • 03/09/2025

    • Напомним, что в 2024-м году Пальцев дебютировал за сборную России. В прошедшем сезоне защитник провел за «Динамо» Мх 28 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

