Ловчев поделился мнением о переходе Пальцева в «Краснодар»

Бывший футболистподелился мнением о переходе защитникаиз махачкалинского

«Тут идет работа агентов и спортивных директоров. На сегодняшний день первое, что смотрят, — турнирная таблица. Одни на первом месте, чемпионы страны. Другие же уже с 2017 года не могут и близко подойти.

Более того, сегодня за трансферами стоят деньги. Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. Значит, в "Краснодаре" лучше сработали — только и всего», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Напомним, что в 2024-м году Пальцев дебютировал за сборную России. В прошедшем сезоне защитник провел за «Динамо» Мх 28 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.