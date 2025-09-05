Жемалетдинов объяснил, почему выбрал «Ахмат»

Новобранец грозненского «Ахмата»рассказал, что принял окончательное решение заключить контракт с клубом после разговора со

«В целом, тренировки хорошие. Зная Станислава Саламовича Черчесова, работаем сейчас над физикой. Чтобы больше выдерживать минут на поле, чтобы составляться конкуренцию именно в физическом плане.

"Ахмат" всегда был хорошей командой. Только приятные воспоминания об этой команде. Да, мы с Черчесовым общались, проговорили некоторые моменты. Друг друга поняли. Это был ключевой момент для перехода», — цитирует Жемалетдинова пресс‑служба «Ахмата».

28-летний полузащитник подписал контракт с «Ахматом» до конца сезона. Его последним клубом был ЦСКА, который покинул летом в качестве свободного агента. Также Жемалетдинов играл за «Рубин» и «Локомотив»