    Жемалетдинов объяснил, почему выбрал «Ахмат»

    Новобранец грозненского «Ахмата» Рифат Жемалетдинов рассказал, что принял окончательное решение заключить контракт с клубом после разговора со Станиславом Черчесовым.

    Рифат Жемалетдинов
    Рифат Жемалетдинов

    «В целом, тренировки хорошие. Зная Станислава Саламовича Черчесова, работаем сейчас над физикой. Чтобы больше выдерживать минут на поле, чтобы составляться конкуренцию именно в физическом плане.

    "Ахмат" всегда был хорошей командой. Только приятные воспоминания об этой команде. Да, мы с Черчесовым общались, проговорили некоторые моменты. Друг друга поняли. Это был ключевой момент для перехода», — цитирует Жемалетдинова пресс‑служба «Ахмата».

    Календарь и таблица РПЛ

    28-летний полузащитник подписал контракт с «Ахматом» до конца сезона. Его последним клубом был ЦСКА, который покинул летом в качестве свободного агента. Также Жемалетдинов играл за «Рубин» и «Локомотив»

