Горшков: Осинькин 100% справится в «Сочи»

Бывший полузащитник «Зенита»прокомментировал назначение на пост главного тренера «Сочи»

«Игорю Осинькину написал. Поздравил его с назначением в "Сочи". Видел его недавно на матче "Локомотива". Пообщались тепло. Думаю, что интересная команда будет.

100%, что Игорь Витальевич справится. Если помнишь, когда "Крылья" вышли в РПЛ, то первые три тура были поражения. Дальше — ничья. В принципе было такое же положение. Потом пять побед в шести матчах, и команда уже в середине таблицы. Думаю, что у них всё хорошо будет», — сказал Горшков «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Осинькин летом этого года покинул «Крылья Советов» после пяти лет работы в клубе. Недавно он был назначен главным тренером «Сочи», который сейчас идет последним в таблице РПЛ с одним очком.