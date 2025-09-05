ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Горшков: Осинькин 100% справится в «Сочи»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи
    Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал назначение на пост главного тренера «Сочи» Игоря Осинькина.

    Игорь Осинькин
    Игорь Осинькин

    «Игорю Осинькину написал. Поздравил его с назначением в "Сочи". Видел его недавно на матче "Локомотива". Пообщались тепло. Думаю, что интересная команда будет.

    100%, что Игорь Витальевич справится. Если помнишь, когда "Крылья" вышли в РПЛ, то первые три тура были поражения. Дальше — ничья. В принципе было такое же положение. Потом пять побед в шести матчах, и команда уже в середине таблицы. Думаю, что у них всё хорошо будет», — сказал Горшков «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Осинькин летом этого года покинул «Крылья Советов» после пяти лет работы в клубе. Недавно он был назначен главным тренером «Сочи», который сейчас идет последним в таблице РПЛ с одним очком.

