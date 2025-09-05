Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
Голы в составе победителей забили Эстевао, Бруно Гимарайнс и Лукас Пакета. Луис Энрике отметился результативной передачей: игрок «Зенита» появился на поле на 66-й минуте и уже спустя шесть минут ассистировал партнёру.
Ещё один представитель петербургского клуба, Дуглас Сантос, дебютировал за национальную команду Бразилии и провёл на поле весь матч.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
Бразилия — Чили 3:0
Голы: 1:0 Estevao Willian (38'), 2:0 Paqueta, Lucas (72'), 3:0 Лукас Пакета (73') Бразилия: Алисон, Маркос Маркиньос, Габриэль Магальяйнс, Дуглас Сантос, Уэсли Франса, Бруно Гимарайнс, Каземиро (Андрей Сантос, 66'), Жоао Педро (Кайо Жорже, 71'), Рафаэл Диас (Ришарлисон, 79'), Габриэл Мартинелли (Лукас Пакета, 71'), Estevao Willian (Луис Энрике, 66') Чили: Лоуренс Вигуру, Габриэль Суасо, Гильермо Марипан, Пауло Диас, Висенте Писарро, Александер Аравена (Ian Garguez, 78'), Бен Бреретон (Gonzalo Tapia, 59'), Лукас Сепеда (Лукас Ассади, 78'), Фабиан Ормасабаль, Felipe Loyola (Родриго Эчеверрия, 77'), Ivan Roman Предупреждения: Гильермо Марипан (45 + 2'), Каземиро (45 + 5')