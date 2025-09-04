Желудков: У «Зенита» вообще нет игры

Легенде петербургского «Зенита»абсолютно не нравится нынешняя игра команды, хотя и заметен в ней небольшой прогресс.

«Зенит» потихоньку исправляет ситуацию. Уже поднялись на пятое место. Но игры у команды нет, если сравнивать с ЦСКА, «Локомотивом» или «Краснодаром». Они играют в быстрый футбол, а не катают поперёк поля. У них есть быстрые атаки, а «Зенит» просто катает мяч.

Глушенков и Мостовой только стараются. До первого места надо набрать четыре очка. Неплохо, но надо прибавлять в игре«, — сказал Желудков "Чемпионату".

За "Зенит" Желудков играл с 1980 по 1989 год и стал с ним в 1984-м чемпионом СССР. После 8 туров команда Сергея Семака располагается на пятом месте в таблице РПЛ.