Семак: Лусиано нужно набрать оптимальные кондиции

Наставниквысказался про форварда. В нынешнем сезоне футболист провел 9 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Разные бывают периоды и не только у Лусиано. На сегодняшний день те игроки, которые выходят в старте, сильнее его. Лусиано нужно набрать оптимальные кондиции, которые были в прошлом сезоне.

Сейчас у него нет той стабильности. Но я уверен, что он будет играть. И будет играть много. В тренировках Лусиано мне очень нравится. Он трудяга, фанат своего дела. Это пример для многих», — сказал Семак «Чемпионату».

«Зенит» идет на 5-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 12 очков в семи встречах.