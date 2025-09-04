ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 11:36
    • Семак отреагировал на назначение Зырянова на должность председателя правления «Зенита»
  • 09:19
    • В «Миннесоте» высказались о новом контракте с Капризовым
  • 08:33
    • Синнер одолел Музетти и пробился в полуфинал US Open 2025
  • 09:37
    • Хаби Алонсо номинирован на звание лучшего тренера августа в Примере
  • 07:04
    • Осака вышла в полуфинал US Open 2025
    Все новости спорта

    Семак: Лусиано нужно набрать оптимальные кондиции

    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался про форварда Лусиано Гонду. В нынешнем сезоне футболист провел 9 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Лусиано Гонду
    Лусиано Гонду

    «Разные бывают периоды и не только у Лусиано. На сегодняшний день те игроки, которые выходят в старте, сильнее его. Лусиано нужно набрать оптимальные кондиции, которые были в прошлом сезоне.

    Сейчас у него нет той стабильности. Но я уверен, что он будет играть. И будет играть много. В тренировках Лусиано мне очень нравится. Он трудяга, фанат своего дела. Это пример для многих», — сказал Семак «Чемпионату».

    «Зенит» идет на 5-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 12 очков в семи встречах.

