Грузия уступила Турции в квалификации ЧМ-2026

В матче квалификации на ЧМ-2026 сборнаяна выезде переиграла командусо счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Керем Актюркоглу, а также забил Мерт Мюлдюр. За хозяев отличились Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E Грузия — Турция 2:3 Голы: 0:1 Мерт Мюльдюр (3'), 0:2 Керем Актюркоглу (41'), 0:3 Керем Актюркоглу (52'), 1:3 Зурико Давиташвили (63'), 2:3 Хвича Кварацхелия (90 + 8') Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе (Георгий Гочолеишвили, 85'), Гурам Кашия, Саба Гогличидзе, Лука Лочошвили (Ираклий Азаров, 69'), Георгий Цитаишвили (Ника Гагнидзе, 46'), Георгий Кочорашвили, Анзор Меквабишвили (Георгий Гулиашвили, 81'), Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе Турция: Угурджан Чакыр, Эрен Эврен Эльмалы, Абдюлькерим Бардакджи, Мерих Демирал, Мерт Мюльдюр, Керем Актюркоглу (Baris Alper Yilmaz, 66'), Арда Гюлер (Ирфан Кавечи, 86'), Юнус Акгюн (Огуз Айдын, 66'), Исмаиль Юксек (Оркун Кёкчю, 46'), Хакан Чалханоглу, Кенан Йылдыз (Ферди Кадиоглу, 79') Предупреждения: Исмаиль Юксек (21'), Лука Лочошвили (39'), Отар Какабадзе (40'), Георгий Кочорашвили (73'), Кенан Йылдыз (74'), Жорж Микаутадзе (90'), Хакан Чалханоглу (90 + 12') Удаления: Willy Sagnol (71'), Baris Alper Yilmaz (71')

В следующем туре Грузия 7 сентября в родных стенах примет Болгарию, а Турция в этот же день на своем поле сыграет с Испанией.