1-й таймБолгария — ИспанияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нападающий сборной Болгарии Кирил ДесподовБолгария — Испания. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
  • 21:01
    • Грузия уступила Турции в квалификации ЧМ-2026
  • 19:31
    • «Ак Барс» подписал пробный контракт с Алистровым
  • 19:00
    • «Челябинск» и «Факел» сыграли вничью в Первой лиге
    Все новости спорта

    Грузия уступила Турции в квалификации ЧМ-2026

    Грузия — Турция: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Грузии Сборная Турции Футбол Турции
    В матче квалификации на ЧМ-2026 сборная Турции на выезде переиграла команду Грузии со счетом 3:2.

    Микаутадзе отличиться не смог
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микаутадзе отличиться не смог

    В составе победителей дублем отметился Керем Актюркоглу, а также забил Мерт Мюлдюр. За хозяев отличились Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E
    Грузия — Турция 2:3
    Голы: 0:1 Мерт Мюльдюр (3'), 0:2 Керем Актюркоглу (41'), 0:3 Керем Актюркоглу (52'), 1:3 Зурико Давиташвили (63'), 2:3 Хвича Кварацхелия (90 + 8') Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе (Георгий Гочолеишвили, 85'), Гурам Кашия, Саба Гогличидзе, Лука Лочошвили (Ираклий Азаров, 69'), Георгий Цитаишвили (Ника Гагнидзе, 46'), Георгий Кочорашвили, Анзор Меквабишвили (Георгий Гулиашвили, 81'), Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе Турция: Угурджан Чакыр, Эрен Эврен Эльмалы, Абдюлькерим Бардакджи, Мерих Демирал, Мерт Мюльдюр, Керем Актюркоглу (Baris Alper Yilmaz, 66'), Арда Гюлер (Ирфан Кавечи, 86'), Юнус Акгюн (Огуз Айдын, 66'), Исмаиль Юксек (Оркун Кёкчю, 46'), Хакан Чалханоглу, Кенан Йылдыз (Ферди Кадиоглу, 79') Предупреждения: Исмаиль Юксек (21'), Лука Лочошвили (39'), Отар Какабадзе (40'), Георгий Кочорашвили (73'), Кенан Йылдыз (74'), Жорж Микаутадзе (90'), Хакан Чалханоглу (90 + 12') Удаления: Willy Sagnol (71'), Baris Alper Yilmaz (71')

    В следующем туре Грузия 7 сентября в родных стенах примет Болгарию, а Турция в этот же день на своем поле сыграет с Испанией.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Иранцы сразу возьмутся за дело
  • Таджикистан — Иран. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Бельгия приедет забивать голы
  • Лихтенштейн — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Дания начнет отбор к ЧМ-2026 с уверенной победы?
  • Дания— Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания— Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Семенистая — Тодони
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры