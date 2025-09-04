Болгария — Испания. Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 4 сентября, сборная Болгарии примет Испанию в рамках 1-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E Болгария — Испания 0:3 Болгария: Антон Недялков, Кристиан Димитров, Фабиан Нюрнбергер, Илия Груев, Николай Минков, Ивайло Чочев, Александар Колев, Svetoslav Vutsov, Emil Tsenov, Vasil Panayotov, Radoslav Kirilov Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Мартин Субименди, Микель Мерино, Педро Порро, Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Педри, Дин Хейзен

Ход игры

43' Ошибся Нюрнбергер около своих ворот, вывели испанцы Мерино казалось на пустые ворот, гол был неизбежен но, в отчаянном прыжке болгаров спас Димитров, выбив в подкате мяч из пустых ворот.

42' Удар Ямаля из-за пределов штрафной Болгарии, прочитал момент Вуцов, грамотно позицию заняв и спокойно мяч поймав.

40' После подачи со штрафного к воротам Испании, Симон со второго раза мяч на выходе забрал.

39' Желтая карточка показана Ле Норману.

37' Гоооол! 0:3. Мерино головой в упор расстрелял вратаря Болгарии. После отличного навеса с углового Ямаля, оторвался полузащитник испанцев от опекунов и технично в дальний угол кивком головы мяч направил.

36' Уильямс срубил Груева в штрафной площади Болгарии. Маленькая передышка хозяевам поля. Почти не играют болгары с мячом.

34' Порро пробил из-за пределов штрафной Болгарии, сильно мимо ворот пролетел мяч.

33' Педри пробил из-за пределов штрафной сборной Болгарии, мяч в защитника попав на угловой для Испании улетел.

32' Притих стадион, а испанцы продолжают перебрасываться мячиком, вновь они в позиционной атаке.

30' Гооол! 0:2. Кукурелья точным ударом поразил ворота сборной Болгарии. Ямаль совершил подачу в штрафную площадь Болгарии, отбились защитники, но на подборе оказался Кукурелья, у которого было время чтобы удобно подработать себе мяч, и в дальний угол ворот Вуцова уложить.

29' У Педри повреждение, но похоже что сам он сможет продолжить встречу.

29' Прострел Порро вдоль ворот сборной Болгарии, но некому оказалось замкнуть этот пас.

28' Колев в борьбе за мяч завалил Ле Нормана. Штрафной в пользу гостей около ворот гостей.

26' Удар Хёйсена после отскока мяча от арбитра удобно на ногу защитнику испанцев лёг, но сильно выше ворот полетел.

24' Затяжная позиционная атака сборной Испании. Болгары в нижним блоке около своих ворот защищаются.

22' Ямаль в упор бил из пределов штрафной площади Болгарии, Вуцов грамотно позицию выбрал в ближнем углу своих ворот, мяч в него попав на угловой улетел.

20' Кирилов зацепился за мяч и на дриблинге вошел в штрафную Испании, нанёс удар на точность в дальний угол ворот Симона, мяч в штангу угодил, успел Порро подставиться под удар и немного изменил траекторию полета мяча.

19' Считанное количество раз болгары с владением на чужую половину поля выбирались. Заработан фол хозяевами поля около центрального круга, это шанс чтобы позиционно перестроится в атаку.

16' Ямаль вновь обострял с правого фланга атаки, прострелил он в штрафную зряче, мяч в ногах у Педри оказался, удар которого поспешным получился, мяч выше ворот пролетел.

15' Безраздельно преимуществом владеет сборная Испании, 71 процент владения у них в первые 15 минут матча.

12' Субименди головой отдал пас на Оярсабаля, один на один с вратарём сборной Болгарии остался нападающий Испании, но грамотно сократил дистанцию с бьющим Вуцов, мяч прямо в него угодил.

11' Ямаль попытался доставить мяч в штрафную площадь Болгарии на Субименди, но прочитал момент Димитров и выбил мяч на угловой.

9' Ямаль ворвался в штрафную площадь Болгарии, оттёр его от мяча Нюрнбенгер, возможно с нарушением, но арбитр продолжил игру.

9' Ошарашены все на стадионе. Пока разница в классе игроков почти в каждом эпизоде проявляется.

7' Продолжают испанцы атаковать, очень уверенно они мячом владеют.

5' Гоооол! 0:1. Оярсабаль забивает вывалившись один на один с Вуцовым после прекрасной комбинации испанцев. Субеменди заметил отклеившегося нападающего и вложил тому мяч точно в ногу, быстро обработал мяч Микел и точно направил его мимо вратаря.

3' Ямаль набросил мяч на дальнюю штангу ворот Болгарии, но там никого из партнёров не оказалось.

3' Болгары тоже не намерены играть на отбой, отрезок с владением от хозяев поля.

2' Взяли испанцы мяч под контроль, удар Кукурельи из-за пределов штрафной Болгарии угодил в одного из защитников хозяев.

1' Матч начался! Болгария разыграла с центра поля.

До матча

21:40 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

21:35 В Софии ясно, осадков не ожидается. На термометре 26 градусов.

21:25 Матч пройдёт на стадионе «Василь Левски» в Софии, вмещающем 43 632 зрителя.

21:15 Главным арбитром матча будет Срджан Йованович из Сербии.

Стартовые составы команд

Болгария: Вуцов, Минков, Димитров, Недялков, Нюрнбергер, Тсенов, Груев, Кирилов, Чочев, Панайотов, Колев.

Испания: Симон, Хёйсен, Кукурелья, Порро, Ле Норман, Педри, Ямаль, Уильямс, Мерино, Субименди, Оярсабаль.

Болгария

Болгарская национальная команда в последнее время выступала в Лиге С Лиги наций. Болгары за шесть туров смогли набрать девять очков и финишировали на второй строчке в турнирной таблице, пропустив вперед Северную Ирландию. Выйти в Лигу Б главная команда Болгарии не смогла, поскольку проиграла в стыках Ирландии. в июне Болгария провела два товарищеских матча, в которых проиграла Греции (0:4) и сыграла вничью с Кипром (2:2). До этого в стыках Лиги наций «львы» уступили Ирландии (1:2, 1:2). Перед этим же «трехцветные» сыграли вничью с Беларусью (1:1) и выиграли у Люксембурга (1:0).

Подопечным Илияна Илиева будет крайне сложно выйти на Мундиаль. Соперники по группе у сборной Болгарии тяжелые и она вряд ли сможет навязать им борьбу. Сборная Болгарии не выходила на ЧМ с 1998 года, а в этот раз любые очки с командами Турции, Испании и Грузии будут болгарам за счастье. Все вызванные футболисты болгарской «националки» в строю.

Испания

Главная команда Испании тоже в последнее время выступала в рамках Лиги наций. «Красная Фурия» набрала 16 очков в своей группе и заняла уверенное первое место. После этого испанцы смогли пройти Нидерланды и Франция, но в финале проиграли Португалии. в финале Лиги наций испанская национальная команда в серии послематчевых пенальти оказалась слабее Португалии (2:2). До этого Испания также смогла победить Францию (5:4) и дважды сыграла вничью с Нидерландами (2:2, 3:3). Перед этим же сборная Испании также победила Швейцарию (3:2), Данию (2:1) и Сербию (3:0).

Сборная Испании всегда является одним из главных фаворитов во всех турнирах, в которых принимает участие. И здесь тоже подопечные Луиса де ла Фуэнте точно обязаны разбираться с соперниками и без проблем выходить на Мундиаль. В 2010 году сборная Испании выиграла чемпионат мира, а после этого трижды провалила турнир. В 2026 году она точно постарается реабилитироваться и сделать все, чтобы вновь победить. Все вызванные футболисты сборной Испании находятся в строю.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 5 матчей. В 4 победу одержала сборная Испании, а 1 раз команды завершили матч вничью.

