Аршавин: Талантливому игроку никакой легионер не помешает

Экс-капитан «Зенита» и сборной Россиине считает лимит на легионеров правильным решением и добавил, что талантливый футболист всегда сможет пробиться в состав.

«Дело не в лимите, а в том, какие футболисты вырастают в наших клубных академиях. Талантливому игроку никакой легионер не помешает, он будет играть при любом лимите, поскольку тренер не враг себе. Сильный футболист всегда пробьётся. Поэтому нужно направлять внимание и ресурсы на качественную подготовку молодых российских футболистов. Вот и всё.

Когда мы выигрывали еврокубки (в 2008 году Кубок и Суперкубок УЕФА. — Прим. "Чемпионата"), костяк "Зенита" составляли россияне. В финале Кубка УЕФА на поле было семь россиян, многие из которых через месяц выиграли бронзовые медали Евро. При этом лимит в чемпионате тогда был очень мягким», — цитирует Аршавина «РИА Новости Спорт».

Появилась информация, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке. Сейчас могут на поле одновременно находится 8 иностранцев и 13 быть в заявке.