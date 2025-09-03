2-й таймТорпедо — УфаОнлайн
    Вратарь «Уфы» Александр Беленов«Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция
    Зырянов: Скупать самых сильных россиян из РПЛ в «Зенит» не будем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о селекционной политике клуба.

    Константин Зырянов
    Константин Зырянов

    «Скупать всех самых сильных российских футболистов, играющих в РПЛ, "Зенит" не будет. Это не панацея для решения стоящих перед командой задач.

    Хочу напомнить: перед "золотым" сезоном-2007 в "Зенит" пришли Зырянов из вылетевшего "Торпедо", Роман Широков из только вышедших в высший дивизион "Химок", игравший в аренде в Томске Павел Погребняк. Только у Анатолия Тимощука были уже звездный статус и соответствующая трансферная цена. Эту команду для Адвоката собрал тогдашний спортивный директор Константин Сарсания, проделавший огромную работу. Царствие ему небесное.

    Если мы сможем проделать такую же работу и найти в низших лигах и в клубах-аутсайдерах РПЛ игроков, которые смогут блеснуть в "Зените", это будет сродни чуду. Мы, конечно, будем работать и в этом направлении, но сегодня придерживаемся принципа: неважно, какой паспорт у футболиста, главное, чтобы он отвечал задачам, стоящим перед Зенитом», — цитирует Зырянова «Р-Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что после текущего сезона в РПЛ может быть ужесточен лимит на легионеров.

    «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

