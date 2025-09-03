«Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция

В среду, 3 сентября, московское «Торпедо» примет «Уфу» в рамках 8-го тура Первой Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры

58' Исаев бил из пределов штрафной площади «Торпедо», среагировал Солдатенко.

57' Угловой у ворот «Торпедо», борьба завязалась в штрафной хозяев, но мяч угодил в руки Солдатенко, до опасности воротам дело не дошло.

54' Шляков красивый подкат совершил, прервав очередную атаку «Торпедо».

52' Юшин вырвался на ударную позицию будучи внутри штрафной «Уфы», но, с левой ноги направил мяч мимо ворот Беленова, хорошая позиция для удара была у нападающего «Торпедо».

49' Прут в атаку футболисты «Торпедо», с хорошим настроем на вторую часть матча они вышли на поле.

47' Москвичёв бил головой из пределов штрафной площади «Уфы», не получилось нанести акцентированный удар, мяч мимо ворот пролетел.

46' «Торпедо» с первых секунд ринулось в атаку, заработан угловой.

46' Второй тайм начался! «Уфа» начала с центра поля.

45+2' Закончился первый тайм! «Торпедо» больше владеет мячом и инициативой, но пока это не отражается в счете, внимательно в обороне действуют уфимцы.

45' Добавленное время 2 минуты.

42' Перекатывают мяч торпедовцы, до угроз воротам «Уфы» пока дело не доходит. Всем составом уфимцы оборонятся, хорошо у них это получается.

40' Снизился темп игры, подустали соперники к концу тайма.

37' Угловой у ворот «Уфы», подача за подачей следуют в эти минуты в штрафную гостей, пока держатся уфимцы.

34' Инициатива за москвичами, контролируют они матч и гораздо больше уфимцев на чужой половине поля находятся.

32' Пробил из-за пределов штрафной «Уфы» полузащитник «Торпедо» Орехов, выше ворот мяч пролетел, нет опасности воротам Беленова.

31' Желтая карточка показана Исаеву.

30' И вновь «Торпедо» встало в позиционную атаку, пока без угроз воротам «Уфы».

28' Выровнялась игра вновь, получилось у «Уфы» отвечать своими позиционными атаками на атаки хозяев.

26' Получилось у «Уфы» выйти в атаку, заработали они угловой , после подачи в штрафную головой пробил Теняев, но мяч прилетел прямо в руки Солдатенко.

24' Юшин приложился из-за пределов штрафной «Уфы», вновь сильно выше ворот полетел кожаный снаряд.

23' Подача со штрафного в голову Иванькову прилетела, пробовал защитник «Торпедо» направить мяч в ворота «Уфы», но выше ворот мяч полетел.

22' Желтая каточка показана Шлякову.

20' Повреждение у игрока «Торпедо» Москвичёва, медицинская бригада появляется на поле.

16' Юшин пробил из-за пределов штрафной «Уфы», закрутил он мяч с правой ноги в дальний угол ворот Беленова, мяч в штангу угодил, не контролировал момент вратарь гостей.

15' Удар Чупаёва из-за пределов штрафной «Уфы», мяч сильно выше ворот гостей пролетел.

14' Данилин нечто среднее между ударом и прострелом сделал в штрафную «Уфы», но опасностью воротам гостей это не обернулось.

11' Темп игры средний, пробуют команды отвечать атакой на атаку, торпедовцы на правах хозяев пока побольше на чужой половине поля присутствуют.

9' Получается у «Уфы» взять мяч под контроль и отодвинуть игру от своих ворот.

7' «Уфа» концентрируется на оборонительных действиях, внимательно игроки перестраиваются чтобы подстраховать друг друга.

5' Мяч больше в ногах у игроков «Торпедо», инициатива за хозяевами на первых минутах матча.

3' Галоян бил из пределов штрафной площади гостей в противоход Беленову, но вытащил мяч вратарь «Уфы».

1' Матч начался!

До матча

18:50 Главным арбитром матча будет Лапатухин из Москвы.

18:40 Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки», вмещающем 18 636 зрителей.

Стартовые составы команд

«Торпедо»: Солдатенко, Шевченко, Иваньков, Бородин, Степанов, Орехов, Москвичёв, Галоян, Данилин, Юшин, Чупаёв.

«Уфа»: Беленов, Теняев, Хомуха, Шляков, Хабалов, Юсупов, Исаев, Мрзляк, Агеян, Минатулаев, Чимези.

Торпедо

Московская команда располагается на 16-й позиции в таблице Первой лиги с 4 очками в активе после 7-и туров. «Торпедо» отстает от спасительной 15-й строчки на 2 пункта. Большую часть очков команда набрала на своем поле, но этого слишком мало. «Торпедо» набрало 3 очка из 9-и возможных дома, занимая по этому показателю 12-е место в лиге. В прошлом туре Первой лиги москвичи уступили «Родине» со счетом 0:3, пропустив голы в каждом тайме. До этого «Торпедо» проиграло с таким же счетом «Ротору». В последних 5-и встречах команда обыграла только «Урал» со счетом 1:0, забив победный гол на 50-й минуте. В остальных встречах «Торпедо» проиграло «Спартаку» из Костромы (0:1) и «СКА-Хабаровску» (0:1).

«Торпедо» провалило старт нынешнего сезона. Команда крупно проигрывает матчи, теряя очки. Московская команда все никак не может найти свою игру. К тому же, «Торпедо» крайне много пропускает на старте сезона. Команда вынимала мяч из своих ворот 11 раз — это один из худших показателей в лиге. При этом, москвичи забили всего 3 гола.

«Уфа»

Команда располагается на 9-й позиции в таблице Первой лиги с 8-ю очками в активе после 7-и туров. «Уфа» отстает от топ-4 в лиге на 6 пунктов. Стоит отметить, что уфимская команда — худшая в лиге по результатам гостевых матчей. «Уфа» не смогла набрать ни одного очка из 9-и возможных в гостях. В прошлом туре Первой лиги «Уфа» разгромила «Чайку» со счетом 4:0. До этого команда уступила КАМАЗу (1:3), пропустив 2 гола еще в первом тайме. В последних 5-и встречах «Уфа» по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Родиной» (0:0). За этот отрезок команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.

«Уфа» в нынешнем сезоне точно будет крепким середняком в Первой лиге. Команда может дать бой любому сопернику в чемпионате. В последних 5-и очных встречах «Уфа» только 1 раз проигрывала «Торпедо», а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. Смогут ли уфимцы на сей раз набрать важные очки? У «Уфы» будут шансы победить, учитывая не очень выразительную игру «Торпедо».

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Первой Лиги. В Уфе победило «Торпедо» 1:0, а в московском матче, команды разошлись миром 0:0.

За всю историю команды сыграли 12 матчей. В 4 победила «Уфа», в 1 «Торпедо», оставшиеся 7 игр завершились вничью.

